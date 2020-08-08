Лукашенко об урожае: 10,5 млн тонн – больше не надо









Сегодня глава государства посетил с рабочей поездкой ОАО "Гастелловское" в Минском районе, где ознакомился с ходом уборочной кампании.





Как доложил президенту министр сельского хозяйства Иван Крупко, на сегодняшний день уже убрано около 61% площадей. Средняя урожайность составляет 38,2 центнера с гектара. По словам министра, урожайность зерновых колосовых ожидается на уровне 8,2-8,3 миллиона тонн, рапса - 800 тысяч тонн. Лукашенко обратил внимание, что нужно убрать еще полтора миллиона тонн кукурузы.





"Если мы выйдем на 10,5 миллиона тонн, этого на данном этапе достаточно для страны, для того, чтобы накормить скот и отчасти обеспечить БНБК (Белорусская национальная биотехнологическая корпорация). Уровень этого года надо достичь - и на будущее достаточно. Но ниже нельзя опускаться при любых погодных условиях", - заявил Лукашенко.



