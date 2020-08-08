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"День тишины" на Лукашенко не распространяется: посещает ОАО «Гастелловское» в Минском районе

8 августа Александр Лукашенко посещает открытое акционерное общество «Гастелловское» Минского района. Предприятие является крупным производителем сельскохозяйственной продукции.

ОАО «Гастелловское» — многопрофильное хозяйство. Основное направление его деятельности — животноводство и молочное скотоводство.

В январе-июне 2020 года темп роста валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах составил составил 110,4 процента к аналогичному периоду прошлого года. Численность крупного рогатого скота в хозяйстве —4755 голов, в том числе 1735 коров. Произведено 9262,5 тонны молока. Удой на одну корову — 4994 кг.

Площадь сельскохозяйственных угодий ОАО «Гастелловское» занимает 3455 гектаров, из них 3075 гектаров — пашня. Здесь выращивают зерновые, сахарную свеклу, картофель.

Но главное не это. Сегодня в Беларуси "день тишины" перед выборами, когда кандидатам в президенты агитация запрещена. Но Лукашенко закон не писан, он молчать боится. 
"Белорусский партизан"
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