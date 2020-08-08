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Росатом: второй блок БелАЭС будет сдан заказчику в середине 2022 года

Второй блок Белорусской АЭС будет сдан заказчику в середине 2022 года, сообщил сегодня журналистам первый заместитель генерального директора по операционному управлению госкорпорации "Росатом" Александр Локшин после начала загрузки ядерного топлива в реактор первого энергоблока БелАЭС, передает корреспондент БЕЛТА.


"По второму блоку работаем в графике. Он должен быть сдан заказчику в середине 2022 года", - сказал Александр Локшин.

По его словам, Росатом рассчитывает на продолжение сотрудничества с белорусскими специалистами и после ввода АЭС возле Островца. "Мы строим в мире много блоков, и уже в двух наших стройках участвуют белорусские специалисты - на Курской АЭС и "Руппур" в Бангладеш. Так что мы надеемся, что сотрудничество не прекратится с вводом в эксплуатацию белорусской станции", - добавил первый замгендиректора Росатома
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