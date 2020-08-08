Белорусский бензин подождет до октября

Правительство, скорее всего, не успеет до октября снять мораторий на зарубежные поставки топлива, который был введен с июня для защиты внутреннего рынка. Как стало известно “Ъ”, против досрочного снятия ограничений выступает Минфин. Там опасаются снижения переработки и, как следствие, налоговых поступлений из-за появления недорогого иностранного топлива, главным образом белорусского. Эксперты, впрочем, сомневаются, что возможные поставки импортного топлива существенно повлияют на российскую нефтепереработку.





Запрет на импорт топлива в РФ, который действует до 1 октября, скорее всего, не будет снят досрочно, как это предлагает Минэнерго, рассказали источники “Ъ” в отрасли. В конце июля министерство подготовило к общественному обсуждению проект постановления о снятии ограничений. Но Минфин, поясняют собеседники “Ъ”, выступил против.





В министерстве опасаются, что импортное топливо, прежде всего из Беларуси, потеснит российский товар на внутреннем рынке.

Это может привести к снижению нефтепереработки внутри страны и, как следствие, к уменьшению налоговых поступлений от демпфера, поскольку с импортного топлива демпфер не взимается, передают источники “Ъ” позицию Минфина. Между тем в условиях низких цен на нефть демпфер уже стал весьма существенным источником пополнения бюджета: по оценке Reuters, нефтекомпании заплатят по этому механизму 36 млрд руб. в июле и 273 млрд руб. за семь месяцев.





Хотя отрицательная позиция Минфина формально не является непреодолимым барьером, она означает увеличение сроков согласования проекта. На практике, скорее всего, 1 октября и автоматическая отмена запрета на импорт наступят быстрее, чем чиновники согласуют досрочную отмену и проведут решение через все процедуры в Евразийской экономической комиссии, говорят собеседники “Ъ”. В Минэнерго и Минфине на запросы не ответили.









Идея моратория на импорт топлива возникла в апреле в период резкого снижения спроса на фоне пандемии. Запрет был призван защитить российский рынок от более дешевых поставок топлива, главным образом из Беларуси: иностранное топливо стало дешевле именно потому, что на фоне упавших цен на нефть с него не уплачивался демпфер.





Однако из-за череды согласований мораторий начал действовать только с июня — в момент, когда спрос снова резко увеличился из-за отмены значительной части ограничений, связанных с коронавирусом.

В то же время производство на российских НПЗ, которые были на плановых ремонтах и снизили переработку во время карантина, еще не успело восстановиться, что вызвало рост цен на бирже. В конце июня стоимость АИ-95 достигла рекорда в 59 тыс. руб. за тонну, а цена на АИ-92 в конце июля дошла до максимальной отметки c 2018 года в 51,5 тыс. руб. за тонну.





На нехватку топлива и последующий рост цен неоднократно жаловались владельцы независимых АЗС. По их мнению, следует вернуть возможность импорта топлива, а также повысить обязательные нормативы для нефтекомпаний по продаже топлива на бирже. В последнем пункте Минэнерго и ФАС пошли рынку навстречу. Одновременно ведомства убеждали нефтяные компании повысить производство топлива.





Для нефтекомпаний, несмотря на выросшие оптовые цены, во многих случаях переработка нефти менее рентабельна, чем ее экспорт.

Тем не менее, по данным ЦДУ ТЭК, в первые две недели июля поставки на внутренний рынок были сопоставимы с уровнем прошлого года, а во второй половине месяца превысили их. В результате цены на бензин на бирже СПбМТСБ стабилизировались: 6 августа АИ-92 подешевел на 1,5%, до 49,3 тыс. руб. за тонну, АИ-95 — на 2%, до 50,9 тыс. руб. за тонну.





Производство бензина в Беларуси составляет примерно 10% от производства в РФ, в этой связи возможны поставки, которые не оказали бы существенного влияния на переработку в РФ, считает Антон Усов из KPMG. По его мнению, поставки могли бы составить порядка 40 тыс. тонн в месяц, столько же было импортировано в РФ в апреле. Для сравнения: в июле российские НПЗ выпустили 3,55 млн тонн бензина.



