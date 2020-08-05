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Производитель стеллажей «Арлекс» предложил белорусам валютные облигации

На вторичном рынке появились высокодоходные валютные облигации крупного производителя торгового оборудования – ООО «Арлекс».

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: mintrans.news

По ценным бумагам причитается постоянный доход в долларах по ставке 7,5 процента годовых. Приобрести их можно во многих отделениях «Беларусбанка», сообщила компания в пресс-релизе.

В продажу поступило около 300 облигаций белорусского производителя. Номинальная стоимость каждой – 1000 долларов, доход по ним зафиксирован в долларах и составляет 7,5 процента годовых. Проценты выплачивают каждые три месяца в белорусских рублях по курсу Нацбанка на день выплаты. Перевести облигации в живые деньги можно двумя способами: вернуть обратно в мае каждого года или продать на «вторичке» другим покупателям, пишет belmir.by

Приобрести валютные облигации могут как физические, так и юридические лица. Они также доступны для иностранцев. Ценные бумаги можно приобрести без комиссии во многих отделениях главного банка страны в столице и регионах. Валютные облигации «Арлекса» будут котироваться до конца 2024 года.

Все полученные средства производитель направит на расширение бизнеса и создание новых рабочих мест. Как поясняют в компании, «Арлекс» удачно воспользовался ситуацией с карантином в Евросоюзе и, в частности, укрепил с начала года позиции в Литве. Также растут продажи на российском рынке, который оценивается в 100 млн долларов. Продажа облигаций помогает компании увеличить масштабы производства. В планах – прирасти за год в выручке на 50 процентов.

«Покупатели получают возможность вложить свободные средства по ставке, которая минимум в 3 раза выше процентов по банковским депозитам, а мы в свою очередь экономим на привлечении кредитов, – поясняют в «Арлексе». – Что важно, ценные бумаги можно всегда продать на рынке или раз в год вернуть обратно, а процентный доход – снимать каждый квартал. При этом облигации не могут обесцениться, так как номинированы в долларах».

«Арлекс» является производителем торгового и складского оборудования. Его стеллажи используют крупные зарубежные ритейлеры, в том числе Auchan, X5 Retail, «Детский мир» и «Монетка». После России важным рынком выступают страны Евросоюза.


Торговое оборудование также используют белорусские сети, в том числе компания «Чистый берег», сеть строительных гипермаркетов «Мастак», сеть гипермаркетов и супермаркетов «BIGZZ», «Соседи», подписаны договора на поставку оборудования в сеть «Гиппо».

Производство находится в Минске на площадях «Мотовелозавода». Все процессы автоматизированы, а для работы с металлом используются европейские станки и роботизированные системы. Более 80 процентов продукции – серийного производства, оставшаяся часть приходится на индивидуальные заказы.

До этого облигации «Арлекса» активно котировались на рынке осенью 2018 года. Тогда в течение двух месяцев после эмиссии компания реализовала все ценные бумаги на 1,2 млн долларов. Выплаты по ним компания производит без задержек.
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