В последнее время очень тихо и незаметно американская и европейская валюты приближаются к этой отметке. Посмотрели, сколько стоят доллары и евро сейчас.





Торги на бирже сегодня закончились такими результатами: доллар — 2,4482, евро — 2,8971.





фото носит иллюстрационный характер





У евро это исторический рекорд на бирже, а вот доллар пока свой не побил. Напомним, исторический рекорд доллар установил 23 марта. Тогда его биржевой курс достиг отметки в 2,6396 рубля.





Если сравнивать с началом года (доллар стоил 2,1085, евро — 2,3637), то американская валюта подорожала на 34 копейки, а евро — на 53.

Почем сейчас продают валюту банки?

Наличка





Наличные доллары во многих банках уже не купишь дешевле 2,5 рубля. Самый высокий курс у банка «БелВЭБ» — 2,52 рубля. Самый низкий — 2,49 — у «ВТБанка» и «БПС-Сбербанка».





Евро дороже всех продает «Альфа-Банк». Тут валюта ЕС стоит 2,965. Дешевле всего у «Беларусбанка» и «ВТБанка» — по 2,93 рубля.



Карты

Дороже всего доллары по картам продает «Белгазпромбанк». Там американская валюта стоит 2,505 рубля. Дешевле всего купить доллары у «Белагропромбанка». Здесь они стоят 2,478 рубля.

Евро дороже всех готовы отдать в «Альфа-Банке» — по 2,965, дешевле всего купить в банке «БелВЭБ», «Банке „Дабрабыт“» и «Белгазпромбанке». Их здесь продают по 2,94 рубля.







