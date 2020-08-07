Рухнет ли доллар: эксперт рассказал о курсе к концу года

Михаил Грачев. Cвое мнение об этом высказал в комментарии Myfin.by финансовый консультант





Во втором квартале, по оценке Нацбанка, ситуация на валютном рынке страны улучшилась по сравнению с предыдущим кварталом. Чистая покупка валюты со стороны населения значительно снизилась.





«На фоне сокращения спроса на импортные товары уменьшился повышенный спрос на валюту со стороны субъектов хозяйствования, в результате чего сформировался относительный баланс спроса и предложения на валюту. В итоге во втором квартале 2020 года реальный эффективный курс остался вблизи своего равновесия», - отметили в Нацбанке.









По данным Нацбанка Беларуси, доля рублевой составляющей в структуре широкой денежной массы в июне составила 42,3% (40,8% в марте). В годовом выражении прирост средней широкой денежной массы в июне составил 15,1%. Как сообщил регулятор, в среднем за второй квартал 2020 года ослабление белорусского рубля к доллару составило 9,1%, к евро – 8,9%, укрепление к российскому рублю – 0,3%.





- Статистика и аналитика Национального банка полностью отражает реальное состояние внутреннего белорусского валютного рынка, - отмечает Михаил Грачев. - Судя по ним, а также по данным торгов на Белорусской валютно- фондовой бирже, в принципе никаких глобальных подвижек или всплесков по курсам основных валют мы не наблюдаем с начала года.





Безусловно, за исключением марта 2020 года, когда все три основные валюты (доллар США, евро и российский рубль) обновили исторические максимумы. После этого произошел откат к прежним средневзвешенным значениям. И на сегодняшний день все три валюты торгуются вблизи равновесных значений, которые отражают состояние нашей экономики.





Это ни хорошо, ни плохо. Все, можно сказать, застыло в ожидании каких-то экономических стимулов или новых внешних шоков.





Шок от пандемии

Основным шоком этого года стала эпидемия коронавируса и последовавший за ней экономический спад.





Это отразилось на всех рынках - не только на белорусской, но и на всей мировой экономике. Сейчас этот шок снижает свое давление и уходит на второй план.





Встает вопрос, насколько быстро в мире начнут восстанавливаться экономики, которые пострадали от пандемии, и - второй вопрос - смогут ли они восстановиться вообще.





Накачка «бесплатными» деньгами

Что касается доллара США и предрекаемого ему краха, то более правильно было бы спросить: что будет с мировыми финансами в целом? Такие регуляторы, как Европейский центральный банк, Банк Японии, Банк Англии и другие остаются основными источниками ликвидности для мировых финансовых рынков.





Эти регуляторы и центральные банки развивающихся стран пошли по единственному сценарию, который впервые опробовали на финансовом кризисе 2008-2009 года.





Это снижение процентных ставок до минимально возможного уровня, то есть до нуля, а в некоторых странах, например, в Японии, процентные ставки даже находятся в отрицательной зоне. И идет беспрецедентная накачка собственных экономик практически бесплатными деньгами.





В результате решений, которые были приняты Европейским центробанком, Федеральной резервной системой США в конце весны и начале лета этого года, предусмотрены меры поддержки. Если примерно оценить совокупный объем поддержки в масштабах мировой экономики, то это сумма около 10 трлн долларов (имеются в виду все центробанки в совокупности).





Если весь объем ликвидности, который обращается в мировой экономике, можно оценить примерно на уровне 100 трлн долларов, то в течение ближайших двух-трех лет мировой печатный станок планируется запустить на объем порядка 10% от существующего обращения.





Рано или поздно финансовый пузырь должен сдуться

Даже неискушенному человеку понятно, к чему это может привести, если эти деньги не будут абсорбированы реальным сектором. То есть, если они не конвертируются в рост экономики и рост производства.





Нужно также учитывать, что рост экономики всегда должен идти параллельно с ростом потребления. Но потребительский спрос не может быть бесконечным. Условно сейчас потребитель меняет автомобиль, телевизор или холодильник в среднем один раз в пять лет, айфоны - один раз в два-три года.









Мы же не можем делать это каждый месяц или каждые полгода. Иначе столкнемся с проблемой – куда девать все старое. Так нарастает снежный ком проблем.





Есть еще одна проблема, о которой пока что умалчивают, но она неминуемо выйдет на повестку дня. Дело в том, деньги, которые планируется ввести в этот «безумный оборот» не раздаются просто так – «вот квитанция, распишитесь и получите».





Нет, эти деньги вводятся через правительства стран путем покупки их гособлигаций и увеличения бюджетов центробанков. Это ведет к непропорциональному росту государственных долгов стран и, соответственно, к росту дефицита их бюджета.





По факту весь мир залезает все больше и больше «в долг самому себе». Он оттягивает эту историю с «расплатой», перенося ее в будущее. Но вопрос в том, что до бесконечности это продолжаться не может и рано или поздно должно случится неминуемое – весь этот пузырь каким-то образом должен быть сдут. Как и когда это произойдет – это вопрос времени, но можно быть уверенными на 99%, если не больше, что это неизбежно.





Мировые финансовые структуры пока не нашли другого способа, кроме как предоставлять деньги, снижать ставки и прочее. Можно спорить о том, насколько все это правильно. Кризис 2008 года показал, что в течение какого-то периода идет экономический рост (примерно 10-12 лет до сегодняшнего дня).





Но хватило небольшого повода – пандемии коронавируса - и все рухнуло. В начале года, в том числе в марте, в мире были просто беспрецедентные обвалы рынков – финансовых, экономических, потребительских. И нет никакой гарантии, что опять не случится что-нибудь подобное.



Парадокс бакса: его ждут тяжелые времена, но покупательной способности он не утратит





Будут ли какие-то проблемы с долларом? Это не исключено.





Мы видим рост пары евро/доллар. Еще недавно индекс доллара находился на отметках выше 100 пунктов, а сегодня он торгуется на отметке 92-80. Золото последние две недели бьет исторические максимумы – буквально позавчера золото перешагнуло отметку 2 тыс. долларов за унцию. И это еще не предел.





И скорее всего во втором полугодии эти тенденции будут только усиливаться. Например, пара евро/доллар сейчас торгуется примерно на отметке 1,19, а в марте пара опускалась до отметки 1,0640. То есть это серьезный рост - где-то с конца мая.





Если посмотреть на недельный график, то сейчас валютная пара нацелилась на отметку 1,25 – 1,30, такие максимумы были 2-3 года назад. По тому, как развивается динамика отталкивания от доллара, можно предположить, что доллар во втором полугодии могут ожидать тяжелые времена.





Но при этом сам доллар не потеряет своей покупательной способности. Так что не надо сразу бежать его сдавать, обменивать или каким-то другим образом избавляться от него.





В этом вся прелесть этой валюты – покупательная способность бакса никогда не падает. Это основа экономики США, которая пока что остается на первом месте в мире. Безусловно, будут какие-то раздражающие факторы: обостряются торговые, экономические, политические отношения США с Китаем.





Это тоже не добавляет оптимизма держателям американской валюты. На носу еще президентская кампания в США, и к ноябрю, полагаю, страсти там будут разгораться, а к чему все это приведет – сложно сказать.





Возвращаясь к нашему белорусскому рынку, можно отметить, что внутренние факторы достаточно стабильны. Инфляционные показатели у нас остаются в пределах прогнозных – это около 5%. Объем денежной эмиссии 15,1% в годовом исчислении тоже в пределах плановых изменений.





И по факту курс доллара на нашем рынке находится приблизительно в районе 2 рублей 40 копеек, плюс-минус 1-2 копейки. С большой вероятностью таким он и останется в ближайшее время. Маловероятно, что у нас резко вырастет спрос на валюту или наоборот – предложение - на внутреннем рынке.





Это ограничено внешними факторами: экспортеры покупают или продают ровно столько, сколько им надо. А население, которое выступает активным игроком на нашем внутреннем рынке, сейчас не располагает достаточными ресурсами, чтобы существенно влиять на курсы валют, как было в 2011 году.





Для этого надо, чтобы у людей на руках появился существенный объем белорусских денег. Это может произойти либо при административном увеличении заработной платы, от чего всегда предостерегает Нацбанк, либо за счет роста реальных доходов населения при росте экономики, что тоже пока не может произойти.





Что это значит?

Эксперт считает, что до конца года у доллара возникнут риски удешевления, а белорусский рубль останется в текущих курсовых границах. С большой долей вероятности курс доллара до конца этого года будет оставаться примерно в тех значениях, которые мы видим сейчас.