Идем на рекорд. Белорусы в июле купили почти миллиард долларов!

Население за этот период 2020 года купило наличной и безналичной инвалюты на $5 651,9 млн в эквиваленте. Продано же физлицами было $4 778 млн. По итогу чистая покупка иностранной валюты населением составила $873,8 млн.





В июле белорусы купили $947,4 млн, а продали $731,8 млн в эквиваленте.





Субъектами хозяйствования - резидентами Беларуси за семь месяцев этого года куплено иностранной валюты на $12 943,6 млн в эквиваленте, а продано - $12 197,2 млн, а нерезидентами куплено на $153,5 млн и продано $482,4 млн в эквиваленте.





Что это значит?

Население Беларуси выступает активным покупателем иностранной валюты. Об этом говорят результаты как по итогам июля (чистая покупка физлицами инвалюты $215,6 млн долларов), так и семи месяцев этого года (чистая покупка $873,8 млн).