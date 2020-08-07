В распоряжении редакции «Агентства финансовых новостей» оказалась информация об угрозах со стороны правоохранительных органов в адрес более чем трех компаний-резидентов белорусского Парка высоких технологий. Названия компаний не сообщаются по понятным причинам.





Сотрудники МВД Беларуси прямым текстом угрожают тем, что в случае, если кто-либо из сотрудников компании-резидента будет задержан во время протестной акции и впоследствии приговорен к административной ответственности, компания-резидент будет исключена из ПВТ.





«На фоне налоговых льгот и прочей поддержки, которую правительство России обещает IT-сектору в ближайшем будущем, ПВТ с подобной политикой исключения резидентов может очень быстро стать похожим на Чернобыльскую зону отчуждения», – пишет АФН





Отметим, что общее число резидентов Парка высоких технологий Беларуси в июле составило 886 компаний с числом сотрудников около 63 тысяч человек.



