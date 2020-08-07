Власти Беларуси грозят резидентам исключением из Парка высоких технологий за участие в акциях протеста
Уже пару дней сотрудники МВД обзванивают резидентов ПВТ, предупреждая руководителей компаний о суровых последствиях участия их сотрудников в возможных акциях протеста.
В распоряжении редакции «Агентства финансовых новостей» оказалась информация об угрозах со стороны правоохранительных органов в адрес более чем трех компаний-резидентов белорусского Парка высоких технологий. Названия компаний не сообщаются по понятным причинам.
Сотрудники МВД Беларуси прямым текстом угрожают тем, что в случае, если кто-либо из сотрудников компании-резидента будет задержан во время протестной акции и впоследствии приговорен к административной ответственности, компания-резидент будет исключена из ПВТ.
«На фоне налоговых льгот и прочей поддержки, которую правительство России обещает IT-сектору в ближайшем будущем, ПВТ с подобной политикой исключения резидентов может очень быстро стать похожим на Чернобыльскую зону отчуждения», – пишет АФН.
Отметим, что общее число резидентов Парка высоких технологий Беларуси в июле составило 886 компаний с числом сотрудников около 63 тысяч человек.
15:38 07/08/2020
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