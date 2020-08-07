«Росатом» приступил к запуску Белорусской АЭС
Идет загрузка ядерного топлива на первом энергоблоке
«Росатом» приступил к физическому пуску Белорусской АЭС. «На энергоблоке № 1 началась загрузка ядерного топлива», — сообщается в Twitter госкорпорации.
До конца августа будут загружены 163 тепловыделяющие сборки. Затем реактор приобретает статус ядерной энергетической установки. А после того как будут подтверждены надежность и безопасность, начнется этап энергетического пуска. Первый энергоблок Белорусской АЭС впервые будет включен в энергосеть.
В «Росатоме» уверяют, что Беларусь «стала обладателем блока, построенного по самым современным технологиям», которые отвечают всем «постфукусимским» требованиям безопасности. Однако экологи и наши соседи в этом сомневаются.
"Белорусский партизан"
14:54 07/08/2020
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