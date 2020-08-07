+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Доллар завершил неделю ростом до максимума за три месяца

Торги на бирже в пятницу 7 августа завершились укреплением евро и доллара. Благодаря этому валютная корзина подорожала на 0,07% до максимума за 29 дней.

Курс доллара вырос на 0,0106 BYN до 2,4482 BYN/USD — максимума за 92 дня. На текущей неделе доллар три раза дорожал и два раза дешевел. Общий результат по итогам недели составил +0,0107 BYN.

Курс евро поднялся третий раз подряд. Сегодня он повысился на 0,0066 BYN до 2,8971 BYN/EUR. До повторения исторического максимума не хватило всего 0,0019 BYN.

Курс российского рубля упал на 0,0085 BYN до 3,3249 BYN/100 RUB. Российский рубль в начале недели упал до минимума за три месяца, потом было три повышения подряд на общую сумму 0,0337 BYN и в конце недели он опять подешевел.

Итоги первой недели августа на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль завершил неделю ослаблением к доллару и российскому рублю, с незначительным укреплением к евро:

курс доллара вырос на 0,0107 BYN (+0,44%) и оказался на максимуме за три месяца;

курс евро упал на 0,0019 BYN (−0,07%) и остался вблизи исторического максимума;

курс российского рубля поднялся на 0,0093 BYN (+0,28%), но остаётся вблизи минимума за три месяца.

валютная корзина подорожала +0,27%.


Центробанк России

Банк России девальвировал российский рубль к доллару на 60 копеек до 73,6376 RUB/USD и к евро на 55 копеек до 87,1722 RUB/EUR.

Итоги первой недели августа на валютном рынке РФ

курс доллара вырос на 0,2115 RUB (+0,29%);
курс евро снизился на 0,1167 RUB (−0,13%).
Источник: select.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Искорцев
"Да, всем всё понятно!"
Уладзiмiр Някляеў
Што рабіць – і хто будзе вінаваты?
Петр Рудковский
Байкі пра байкот
Анатолий Лебедько
Досрочное голосование день 2! Фальсификации,...
Людмила Мирзаянова
Так хочется остаться «чуть выше Бога»!
Алесь Бяляцкі
История: XXIX. ВАСЯ | Тюрьма. Забытые люди.
Ольга Карач
О чём не скажет Тихановская и промолчит Лукашенко?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]