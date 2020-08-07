Доллар завершил неделю ростом до максимума за три месяца
Торги на бирже в пятницу 7 августа завершились укреплением евро и доллара. Благодаря этому валютная корзина подорожала на 0,07% до максимума за 29 дней.
Курс доллара вырос на 0,0106 BYN до 2,4482 BYN/USD — максимума за 92 дня. На текущей неделе доллар три раза дорожал и два раза дешевел. Общий результат по итогам недели составил +0,0107 BYN.
Курс евро поднялся третий раз подряд. Сегодня он повысился на 0,0066 BYN до 2,8971 BYN/EUR. До повторения исторического максимума не хватило всего 0,0019 BYN.
Курс российского рубля упал на 0,0085 BYN до 3,3249 BYN/100 RUB. Российский рубль в начале недели упал до минимума за три месяца, потом было три повышения подряд на общую сумму 0,0337 BYN и в конце недели он опять подешевел.
Итоги первой недели августа на валютном рынке Беларуси
Белорусский рубль завершил неделю ослаблением к доллару и российскому рублю, с незначительным укреплением к евро:
курс доллара вырос на 0,0107 BYN (+0,44%) и оказался на максимуме за три месяца;
курс евро упал на 0,0019 BYN (−0,07%) и остался вблизи исторического максимума;
курс российского рубля поднялся на 0,0093 BYN (+0,28%), но остаётся вблизи минимума за три месяца.
валютная корзина подорожала +0,27%.
Центробанк России
Банк России девальвировал российский рубль к доллару на 60 копеек до 73,6376 RUB/USD и к евро на 55 копеек до 87,1722 RUB/EUR.
Итоги первой недели августа на валютном рынке РФ
курс доллара вырос на 0,2115 RUB (+0,29%);
курс евро снизился на 0,1167 RUB (−0,13%).
Источник: select.by
14:06 07/08/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение