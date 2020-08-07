Доллар завершил неделю ростом до максимума за три месяца

Курс доллара вырос на 0,0106 BYN до 2,4482 BYN/USD — максимума за 92 дня. На текущей неделе доллар три раза дорожал и два раза дешевел. Общий результат по итогам недели составил +0,0107 BYN.





Курс евро поднялся третий раз подряд. Сегодня он повысился на 0,0066 BYN до 2,8971 BYN/EUR. До повторения исторического максимума не хватило всего 0,0019 BYN.





Курс российского рубля упал на 0,0085 BYN до 3,3249 BYN/100 RUB. Российский рубль в начале недели упал до минимума за три месяца, потом было три повышения подряд на общую сумму 0,0337 BYN и в конце недели он опять подешевел.





Итоги первой недели августа на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль завершил неделю ослаблением к доллару и российскому рублю, с незначительным укреплением к евро:





курс доллара вырос на 0,0107 BYN (+0,44%) и оказался на максимуме за три месяца;





курс евро упал на 0,0019 BYN (−0,07%) и остался вблизи исторического максимума;





курс российского рубля поднялся на 0,0093 BYN (+0,28%), но остаётся вблизи минимума за три месяца.





валютная корзина подорожала +0,27%.









Центробанк России

Банк России девальвировал российский рубль к доллару на 60 копеек до 73,6376 RUB/USD и к евро на 55 копеек до 87,1722 RUB/EUR.





Итоги первой недели августа на валютном рынке РФ

курс доллара вырос на 0,2115 RUB (+0,29%);

курс евро снизился на 0,1167 RUB (−0,13%).



