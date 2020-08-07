В Минск возвращаются Reserved, Mohito, Cropp, Sinsay и House









Fashion-ритейлер планирует управлять магазинами самостоятельно. На первом этапе собственная сеть LPP Group в Беларуси охватит два города — Минск и Гродно. Масштабнее всего польские бренды будут представлены в ТРЦ Mega Park, где займут 5 400 кв.м.





Все пять магазинов будут флагманскими. Самым крупным из них станет двухэтажный Reserved площадью 2500 кв.м. Магазины Mohito, Cropp, House разместятся на первом уровне торгового центра, Sinsay — на втором. Бренды LPP Group в Минске можно будет найти только в ТРЦ Mega Park.





— Поиск современных торговых площадей представляет сложность во всех странах, в том числе и в Беларуси. В Mega Park мы нашли, что искали: формат комплекса, архитектура, планировка и расположение делают его наиболее подходящим местом для размещения fashion-брендов. И это будет единственное место в Минске, где будут представлены все пять наших магазинов. Тем самым мы обеспечим максимально широкий выбор модной одежды для жителей и гостей столицы, — поясняют в LPP Group.





Производитель обещает, что коллекции будут поступать в Минске так же быстро и по тем же ценам, как и в соседние страны.







