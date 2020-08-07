+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

В Минск возвращаются Reserved, Mohito, Cropp, Sinsay и House

Известный международный fashion-ритейлер LPP Group возвращается в Минск. Флагманские магазины Reserved, Mohito, Cropp, Sinsay и House откроются в центре развлечений и покупок Mega Park, который достраивается в Каменной Горке рядом с парком Уго Чавеса.



Fashion-ритейлер планирует управлять магазинами самостоятельно. На первом этапе собственная сеть LPP Group в Беларуси охватит два города — Минск и Гродно. Масштабнее всего польские бренды будут представлены в ТРЦ Mega Park, где займут 5 400 кв.м.

Все пять магазинов будут флагманскими. Самым крупным из них станет двухэтажный Reserved площадью 2500 кв.м. Магазины Mohito, Cropp, House разместятся на первом уровне торгового центра, Sinsay — на втором. Бренды LPP Group в Минске можно будет найти только в ТРЦ Mega Park.

— Поиск современных торговых площадей представляет сложность во всех странах, в том числе и в Беларуси. В Mega Park мы нашли, что искали: формат комплекса, архитектура, планировка и расположение делают его наиболее подходящим местом для размещения fashion-брендов. И это будет единственное место в Минске, где будут представлены все пять наших магазинов. Тем самым мы обеспечим максимально широкий выбор модной одежды для жителей и гостей столицы, — поясняют в LPP Group.

Производитель обещает, что коллекции будут поступать в Минске так же быстро и по тем же ценам, как и в соседние страны.
Realt.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
Што рабіць – і хто будзе вінаваты?
Петр Рудковский
Байкі пра байкот
Анатолий Лебедько
Досрочное голосование день 2! Фальсификации,...
Людмила Мирзаянова
Так хочется остаться «чуть выше Бога»!
Алесь Бяляцкі
История: XXIX. ВАСЯ | Тюрьма. Забытые люди.
Ольга Карач
О чём не скажет Тихановская и промолчит Лукашенко?
Лев Марголин
УЧАСТКОВЫЕ КОМИССИИ КАК СИЛЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]