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Правительство до конца года придумает, что делать с сахаром в стране

Правительство Беларуси до конца года подготовит комплексные предложения по развитию сахарной отрасли, сообщил премьер-министр Роман Головченко во время общения с коллективом Слуцкого сахарорафинадного комбината в четверг.

"Острый вопрос - какое будущее у сахарной отрасли. (...) Надо думать, как оптимизировать сахарную отрасль в целом, что делать с сырьевой базой. Есть поручение президента, и правительство к концу года должно выйти с комплексным предложением, как будет работать и развиваться сахарная отрасль в Беларуси в будущем", - сказал Головченко. Его цитирует госагентство БелТА.

"Это касается ее структуры, как будет организована производственная цепочка - от поля до покупки", - уточнил премьер-министр.

Он также заявил, что государство продолжит поддерживать сахарную отрасль, и напомнил, что только за последние пять лет инвестиции в нее составили $250 млн.
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