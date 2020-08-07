Правительство до конца года придумает, что делать с сахаром в стране

"Острый вопрос - какое будущее у сахарной отрасли. (...) Надо думать, как оптимизировать сахарную отрасль в целом, что делать с сырьевой базой. Есть поручение президента, и правительство к концу года должно выйти с комплексным предложением, как будет работать и развиваться сахарная отрасль в Беларуси в будущем", - сказал Головченко. Его цитирует госагентство БелТА.





"Это касается ее структуры, как будет организована производственная цепочка - от поля до покупки", - уточнил премьер-министр.





Он также заявил, что государство продолжит поддерживать сахарную отрасль, и напомнил, что только за последние пять лет инвестиции в нее составили $250 млн.