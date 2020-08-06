ЕБРР поддержит сеть магазинов «Мила» кредитом до 8 млн евро





Средства пойдут на поддержку оборотного капитала компании и обеспечение бесперебойной работы в условиях пандемии коронавируса.





Кроме прочего, они помогут завершить реализующуюся в 2020-21 годах программу капитальных вложений, которая включает строительство и оборудование склада.





Эти меры позволят группе достигнуть целей, поставленных ранее в рамках сделки по приобретению ее доли ЕБРР совместно с фондом «Зубр Капитал», поясняют в банке.





Bel Parfum Distribution Group занимается розничной и оптовой продажей средств личной гигиены и хозтоваров через сеть более чем из 500 специализированных магазинов бренда «Мила».





Кредит ЕБРР, в частности, будет выделен двум входящим в группу предприятиям – ООО «Парфюм Трейд» и ООО «Парфюм Логистик».