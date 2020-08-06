ЕБРР поддержит сеть магазинов «Мила» кредитом до 8 млн евро
Европейский банк реконструкции и развития одобрил выделение Bel Parfum Distribution Group, оперирующей в Беларуси сетью магазинов «Мила», кредита до 8 млн евро. Об этом говорится в информации о проекте, размещенной на сайте ЕБРР.
Средства пойдут на поддержку оборотного капитала компании и обеспечение бесперебойной работы в условиях пандемии коронавируса.
Кроме прочего, они помогут завершить реализующуюся в 2020-21 годах программу капитальных вложений, которая включает строительство и оборудование склада.
Эти меры позволят группе достигнуть целей, поставленных ранее в рамках сделки по приобретению ее доли ЕБРР совместно с фондом «Зубр Капитал», поясняют в банке.
Bel Parfum Distribution Group занимается розничной и оптовой продажей средств личной гигиены и хозтоваров через сеть более чем из 500 специализированных магазинов бренда «Мила».
Кредит ЕБРР, в частности, будет выделен двум входящим в группу предприятиям – ООО «Парфюм Трейд» и ООО «Парфюм Логистик».
09:40 07/08/2020
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