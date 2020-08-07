Сбербанк выпустит свою криптовалюту — Sbercoin

Стейблкойн — цифровая монета с фиксированной рублевой стоимостью будет использоваться в расчетах за цифровые финансовые активы (ЦФА), сообщают «Ведомости».





Новый инструмент — Sbercoin — станет интересным для клиентов банка, считают эксперты. Крупнейший российский банк в состоянии обеспечить ликвидность своей криптовалюты. А ввод цифровых денег еще больше ускорит движение расчетов и снизит стоимость проведения операций.





Российский Сбербанк с активами $70 млрд входит в топ-30 крупнейших мировых банков. Банк активно отслеживает тренды на рынке финтеха. Так, он стал крупным инвестором в Rambler Group и выкупил там основную долю для развития сферы медиауслуг.