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Глава правления Mitsubishi Motors ушел в отставку

Председатель правления японского автоконцерна Mitsubishi Motors Осаму Масуко ушел с поста, сообщается на сайте концерна в пятницу.



Решение об отставке Масуко принял на фоне состояния здоровья, в будущем он будет исполнять обязанности специального советника Mitsubishi Motors. Пост председателя правления временно перейдет к исполнительному директору концерна Такао Като.

В коне июля, в соответствии с отчетом Mitsubishi Motors, чистый убыток компании за первый квартал финансового года составил примерно 1,6 млрд долларов. 
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