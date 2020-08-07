Глава правления Mitsubishi Motors ушел в отставку









Решение об отставке Масуко принял на фоне состояния здоровья, в будущем он будет исполнять обязанности специального советника Mitsubishi Motors. Пост председателя правления временно перейдет к исполнительному директору концерна Такао Като.





В коне июля, в соответствии с отчетом Mitsubishi Motors, чистый убыток компании за первый квартал финансового года составил примерно 1,6 млрд долларов.