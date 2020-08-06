Не жили богато, не стоит и начинать? Александр Лукашенко: у нас нет олигархов и при мне их не будет
Телеканал ОНТ рапортовал цитатой Лукашенко, что у нас в стране нет олигархов и при действующем президенте их не появится. Об этом сказано в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
«У нас нет олигархов и при мне их не будет. Власть властью, бизнес бизнесом. У нас очень жестокая система борьбы с коррупцией, суровая система», — подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко отметил: олигархов в стране быть не может.
«Они равноприближены к власти на столько, на сколько равноудалены», — заключил Александр Лукашенко.
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