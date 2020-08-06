«У нас нет олигархов и при мне их не будет. Власть властью, бизнес бизнесом. У нас очень жестокая система борьбы с коррупцией, суровая система», — подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко отметил: олигархов в стране быть не может.









«Они равноприближены к власти на столько, на сколько равноудалены», — заключил Александр Лукашенко.





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