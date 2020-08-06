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БелОМО выиграло спор в международном арбитраже

Управляющая компания холдинга «БелОМО» при поддержке юридической Sorainen выиграла спор в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты (ICC).

Из-за неоплаты товара, поставленного зарубежному покупателю, и отказа страховой компании «ТАСК» в выплате страхового возмещения БелОМО было вынуждено обратиться с заявлением об арбитраже в ICC. Благодаря применению регламента об ускоренной процедуре Sorainen удалось добиться положительного арбитражного решения в беспрецедентно короткие сроки (меньше года). Судебное разбирательство продолжалось, несмотря на пандемию COVID-19 и карантинные меры во Франции.

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Согласно вынесенному арбитражному решению, недобросовестный покупатель обязан возместить полную стоимость поставленного товара, договорную неустойку, арбитражные расходы, включая расходы на юридическую помощь, с начислением процентов на каждую из указанных сумм вплоть до дня осуществления выплаты в полном объеме.
officelife.media
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