Шатает: белорусский рубль девальвировался ко всем валютам

Курс доллара подрос на 0,0008 BYN до 2,4376 BYN/USD.





Курс евро вырос на 0,0084 BYN до 2,8905 BYN/EUR. Напомним, что на последних торгах прошлой недели курс евро установил новый исторический максимум.





Курс российского рубля укрепился на 0,0046 BYN до 3,3334 BYN/100 RUB.





Центробанк России

ЦБ РФ опустил курс доллара на 24 копейки до 73,0397 RUB/USD, курс евро просел всего на 1 копейку до 86,6178 RUB/EUR.







