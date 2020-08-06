Шатает: белорусский рубль девальвировался ко всем валютам
Белорусский рубль завершил торги в четверг 6 августа ослаблением к доллару, евро и российскому рублю. Стоимость валютной корзины выросла на 0,14%.
Курс доллара подрос на 0,0008 BYN до 2,4376 BYN/USD.
Курс евро вырос на 0,0084 BYN до 2,8905 BYN/EUR. Напомним, что на последних торгах прошлой недели курс евро установил новый исторический максимум.
Курс российского рубля укрепился на 0,0046 BYN до 3,3334 BYN/100 RUB.
Центробанк России
ЦБ РФ опустил курс доллара на 24 копейки до 73,0397 RUB/USD, курс евро просел всего на 1 копейку до 86,6178 RUB/EUR.
Источник: select.by
13:51 06/08/2020
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