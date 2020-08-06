Беларусь залезает в долги: внешняя задолженность достигла $18 млрд

С начала года внешний долг увеличился в меньшей степени: на 0,9 млрд. долларов (с учетом курсовых разниц), то есть на 5,3%.





Причиной роста долга стало размещение в июне белорусских еврооблигаций на 1,25 млрд. долларов. За полугодие посредством размещения ценных бумаг на зарубежных рынках Минфин привлек 1 391,5 млн. долларов.





На втором месте по объемам предоставления средств Беларуси находятся правительство и банки России, которые, несмотря на все разногласия между двумя странами, за полугодие выделили правительству РБ 362,6 млн. долларов. А вот ручеек финансирования от Экспортно-импортного банка Китая, несмотря на прекрасные отношения между РБ и КНР, почти иссяк.





За полугодие указанный банк предоставил Беларуси всего 41,4 млн. долларов. В июне Беларусь не получила от китайцев ничего. МБРР предоставил РБ за полугодие кредитов на 10,6 млн. долларов, а ЕБРР и СИБ — 5,7 млн. долларов.





В целом за первую половину 2020 года Минфин привлек внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 1 817,8 млн. долларов. Погасил же он внешний долг всего на 786,2 млн. долларов, из них в июне — на 142,6 млн. долларов. Больше всего за полугодие было уплачено правительству и банкам РФ: 343,4 млн. долларов.





Выплаты банкам Китая составили 209,4 млн. долларов, Евразийскому фонду стабилизации и развития — 176,6 млн. долларов, МБРР — 54,8 млн. долларов, ЕБРР и СИБ — 1,3 млн. долларов и 0,7 млн. долларов — Товарно-кредитной корпорации США.





Внутренний государственный долг Беларуси за полугодие тоже увеличился: на 557,5 млн. рублей (с учетом курсовых разниц), то есть на 6,4% — до 9,3 млрд. рублей. Минфин разместил на внутреннем рынке РБ валютных облигаций на 210 млн. долларов, а погасил на 360,4 млн. долларов и 161,2 млн. рублей.





Суммарный внешний и внутренний долг РБ с начала года вырос на 7,8 млрд. рублей (17,5%) и достиг 52,6 млрд. рублей.