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Минэнерго подтверждает: загрузка ядерного топлива на БелАЭС начнется 7 августа

7 августа начнется загрузка ядерного топлива в активную зону реактора первого энергоблока БелАЭС. Это один из этапов процесса ввода энергоблока в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Минэнерго подтверждает: загрузка ядерного топлива на БелАЭС начнется 7 августа
Физический пуск энергоблока, объясняет Минэнерго, начинается с загрузки ядерного топлива в активную зону реактора. Всего в реактор будет загружено 163 тепловыделяющие сборки с последующим включением главных циркуляционных насосов для разогрева теплоносителя первого контура реакторной установки до проектных параметров, передает tut.by

После этого осуществляется вывод реактора на минимальный контролируемый уровень (начало цепной реакции) с проведением необходимых испытаний и постепенным повышением уровня мощности реакторной установки.

Физпуск является одним из ключевых этапов проекта по вводу энергоблока в эксплуатацию. Главная его задача — подтвердить надежность и безопасность работы энергоблока на проектных параметрах.

Ранее сообщалось, что физпуск, вероятнее всего, произойдет как раз к президентским выборам - негосударственных журналистов туда не пустят в связи с запланированным визитом "высоких гостей".

А о запланированной именно на 7 августа загрузке топлива сообщило сегодня со ссылкой на свои источники российское агентство ТАСС.
"Белорусский партизан"
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