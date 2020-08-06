Физический пуск энергоблока, объясняет Минэнерго, начинается с загрузки ядерного топлива в активную зону реактора. Всего в реактор будет загружено 163 тепловыделяющие сборки с последующим включением главных циркуляционных насосов для разогрева теплоносителя первого контура реакторной установки до проектных параметров, передает tut.by





После этого осуществляется вывод реактора на минимальный контролируемый уровень (начало цепной реакции) с проведением необходимых испытаний и постепенным повышением уровня мощности реакторной установки.





Физпуск является одним из ключевых этапов проекта по вводу энергоблока в эксплуатацию. Главная его задача — подтвердить надежность и безопасность работы энергоблока на проектных параметрах.





Ранее сообщалось, что физпуск, вероятнее всего, произойдет как раз к президентским выборам - негосударственных журналистов туда не пустят в связи с запланированным визитом "высоких гостей".





А о запланированной именно на 7 августа загрузке топлива сообщило сегодня со ссылкой на свои источники российское агентство ТАСС.











