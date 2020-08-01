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Временная администрация "Белгазпромбанка": положение стабильно

Положение «Белгазпромбанка» стабильно и позволяет полностью и своевременно исполнять обязательства перед клиентами, включая начисление и выплату процентов по депозитам и вкладам. Об этом сообщает пресс-служба банка, подводя результаты работы за 7 месяцев.


По данным временной администрации за июль банком получена прибыль в размере 10,3 млн. руб., а утвержденный план по прибыли исполнен на 101%.

В банке отмечают восстановление и рост депозитного портфеля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Средства клиентов корпоративного бизнеса увеличились на 5,8%.

«Таким образом, наметившаяся динамика, подкрепленная активными действиями банка по запуску новых депозитных продуктов – онлайн-вкладов в национальной валюте, – свидетельствует о стабильном положении Белгазпромбанка, позволяющем полностью и своевременно исполнять обязательства перед клиентами, включая начисление и выплату процентов по депозитам и вкладам» – говорится в сообщении пресс-службы.

Временная администрация указывает на прекращение оттока средств клиентов. А поддержка Национального банка помогла улучшить показатель покрытия ликвидности (LCR), который с начала июля вырос до 115,7%.

Рентабельность активов банка (ROaA) на 01.08.2020 предварительно оценивается выше средних значений по банковской системе и составляет 1,9%.

В сообщении банка указано, что отток клиентской базы юридических лиц со дня введения в банке временной администрации составил около 1% от общего числа клиентов – юридических лиц.

Что это значит?

Временная администрация «Белгазпромбанка» отчиталась о стабилизации финансовой ситуации в банке. Напомним, Нацбанк ввел временную администрацию в банк 15 июня 2020 года. Руководителем временной администрации была назначена Надежда Ермакова.

Свои действия Нацбанк объяснил возбуждением Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля в отношении должностных лиц ОАО «Белгазпромбанк» уголовных дел по части 3 статьи 235 «Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем» и части 2 статьи 243 «Уклонение от уплаты сумм налогов (сборов)» Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

А также сослался на статьи 94, 97, 134 и 1341 Банковского кодекса Республики Беларусь.
Источник: myfin.by
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