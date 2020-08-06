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ТАСС: физический пуск БелАЭС запланирован на 7 августа

Начало загрузки ядерного топлива в реактор первого блока Белорусской АЭС (физический пуск) запланировано на пятницу, 7 августа, сообщил ТАСС источник, знакомый с графиком работ на станции.


Ранее пресс-секретарь Минэнерго Беларуси Ольга Козлович сообщила, что блок готов к физпуску - подготовлены технологические системы и оборудование для начала физического пуска, проведены их испытания, персонал станции прошел необходимые тренировки для выполнения операций по загрузке топлива.

В середине июля глава госкорпорации "Росатом" (реализует проект строительства первой атомной станции в Беларуси) Алексей Лихачев в видеообращении к сотрудникам отрасли сообщил, что госкорпорация рассчитывает начать физической пуск первого блока станции в первых числах августа.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. 

Физический пуск первого энергоблока ранее планировался на июль 2020 года. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура Росатома). Ядерное топливо на БелАЭС для первого энергоблока было завезено в мае текущего года.
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