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Поставки российской нефти в Беларусь в августе снизятся

Суммарные отгрузки российской нефти Urals в Беларусь в августе составят 1,21 млн тонн, что примерно на 360 тыс. тонн меньше, чем в июле. Об этом сообщило агентство Argus и подтвердил пресс-секретарь концерн «Белнефтехим» Александр Тищенко.


— Августовские потребности белорусских НПЗ определены в объеме 1,37 млн тонн нефти. Российские компании подтвердили заявки на поставку 1,21 млн тонн, из которых 77 тыс. тонн будет поставлено железнодорожным транспортом. Остальное — по нефтепроводу «Дружба», — сообщил Тищенко.

Почти все сокращение отгрузок придется на трубопроводные объемы — на 355 тыс. тонн относительно июля до 77 тысяч тонн. Железнодорожные поставки легкой малосернистой нефти будут из ресурсов компаний группы «Сафмар» Михаила Гуцериева на Мозырский НПЗ, сообщает Argus.

Снижение поставок связано с началом ремонтных работ на новополоцком «Нафтане».

— В августе начинается плановый ремонт на ряде объектов Новополоцкого НПЗ, поэтому основной объем переработки придется на Мозырский НПЗ, где подобные работы уже завершены, — сказал представитель «Белнефтехима».

Вместе с тем Беларусь продолжает закупки морских партий нефти в рамках объявленной политики диверсификации поставок, «хотя такие партии обходятся белорусским переработчикам заметно дороже, чем российская нефть», отмечают участники рынка.

Вечером 4 августа танкер с 85 тыс. тонн азербайджанской нефтью прибыл в порт «Южный» и встал под разгрузку. Затем сырье последует через нефтепровод Одесса-Броды на Мозырский НПЗ.

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR в этом году уже поставила в Беларусь пять партий нефти общим объемом около 420 тыс. тонн.

В августе Беларусь также должна получить вторую партию нефти из США. В Клайпеду прибудет танкер c 83 тыс. тонн смеси White Eagle Blend, близкой по качеству к Urals. Груз будет доставлен по железной дороге на «Нафтан».
TUT.by
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