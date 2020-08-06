Поставки российской нефти в Беларусь в августе снизятся





— Августовские потребности белорусских НПЗ определены в объеме 1,37 млн тонн нефти. Российские компании подтвердили заявки на поставку 1,21 млн тонн, из которых 77 тыс. тонн будет поставлено железнодорожным транспортом. Остальное — по нефтепроводу «Дружба», — сообщил Тищенко.





Почти все сокращение отгрузок придется на трубопроводные объемы — на 355 тыс. тонн относительно июля до 77 тысяч тонн. Железнодорожные поставки легкой малосернистой нефти будут из ресурсов компаний группы «Сафмар» Михаила Гуцериева на Мозырский НПЗ, сообщает Argus.





Снижение поставок связано с началом ремонтных работ на новополоцком «Нафтане».





— В августе начинается плановый ремонт на ряде объектов Новополоцкого НПЗ, поэтому основной объем переработки придется на Мозырский НПЗ, где подобные работы уже завершены, — сказал представитель «Белнефтехима».





Вместе с тем Беларусь продолжает закупки морских партий нефти в рамках объявленной политики диверсификации поставок, «хотя такие партии обходятся белорусским переработчикам заметно дороже, чем российская нефть», отмечают участники рынка.





Вечером 4 августа танкер с 85 тыс. тонн азербайджанской нефтью прибыл в порт «Южный» и встал под разгрузку. Затем сырье последует через нефтепровод Одесса-Броды на Мозырский НПЗ.





Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR в этом году уже поставила в Беларусь пять партий нефти общим объемом около 420 тыс. тонн.





В августе Беларусь также должна получить вторую партию нефти из США. В Клайпеду прибудет танкер c 83 тыс. тонн смеси White Eagle Blend, близкой по качеству к Urals. Груз будет доставлен по железной дороге на «Нафтан».