







Как передает ТАСС , об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на уведомления, направленные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.





Согласно этим документам, Безос ранее в этом году сбыл ценные бумаги Amazon более чем на 4 100 000 000 долларов. С учетом этой недели самый состоятельный человек на Земле выручил на продаже акций более 7 200 000 000 долларов и владеет еще 54 000 000 акций корпорации стоимостью более 170 000 000 000 долларов.





В 2019 году Безос продал ценные бумаги на 2 800 000 000 долларов.





Amazon зафиксировала выручку в размере 88 900 000 000 долларов по итогам второго квартала. Этот показатель вырос на 40% по сравнению с результатами второго квартала 2019 года (63 400 000 000 долларов). Прибыль достигла 5 200 000 000 долларов, во втором квартале прошлого года прибыль Amazon составляла 2 600 000 000 долларов.





Amazon является крупнейшей в мире корпорацией, продающей товары и услуги через интернет. Рыночная капитализация компании сейчас оценивается примерно в 1 052 000 000 000 долларов. Безос, по данным агентства Bloomberg, в настоящее время является богатейшим человеком в мире. Его состояние оценивается примерно в 180 000 000 000 долларов.