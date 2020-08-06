+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Минфин Беларуси готовит первое кредитное соглашение с Фондом ОПЕК

Минфин Беларуси планирует привлечь в этом году от Фонда ОПЕК $20 млн для борьбы с коронавирусом.


"Готовится сделка с Фондом ОПЕК. Это наш новый кредитор, с которым мы раньше никогда не работали, но который является для нас очень важным с точки зрения будущих перспектив диверсификации источников заимствований", - сообщил замглавы Минфина РБ Андрей Белковец (цитата БелТА).

Финансирование будет выделено на борьбу с коронавирусом, но эти ресурсы не являются связанными. За счет этих средств бюджету будут компенсированы ранее понесенные расходы на борьбу с пандемией.

"$20 млн - это первый транш, сумма может быть расширена до $50 млн", - отметил Белковец.
АФН
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Досрочное голосование день 2! Фальсификации,...
Людмила Мирзаянова
Так хочется остаться «чуть выше Бога»!
Алесь Бяляцкі
История: XXIX. ВАСЯ | Тюрьма. Забытые люди.
Ольга Карач
О чём не скажет Тихановская и промолчит Лукашенко?
Лев Марголин
УЧАСТКОВЫЕ КОМИССИИ КАК СИЛЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Павел Знавец
О выступлении Лукашенко. Свежее впечатление.
Петр Рудковский
Ксяндзы і выбары


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]