Минфин Беларуси готовит первое кредитное соглашение с Фондом ОПЕК





"Готовится сделка с Фондом ОПЕК. Это наш новый кредитор, с которым мы раньше никогда не работали, но который является для нас очень важным с точки зрения будущих перспектив диверсификации источников заимствований", - сообщил замглавы Минфина РБ Андрей Белковец (цитата БелТА).





Финансирование будет выделено на борьбу с коронавирусом, но эти ресурсы не являются связанными. За счет этих средств бюджету будут компенсированы ранее понесенные расходы на борьбу с пандемией.





"$20 млн - это первый транш, сумма может быть расширена до $50 млн", - отметил Белковец.