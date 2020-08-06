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От пандемии и проблем с нефтью бюджет Беларуси может недополучить до Br4 млрд

В 2020 году бюджет Беларуси может недополучить до 4 миллиардов рублей в результате ситуации с поставками нефти и замедления экономического роста на фоне пандемии. Такую цифру назвал журналистам министр финансов Юрий Селиверстов.


"Что касается оценки по итогам 2020 года, потеря доходов прогнозируется на уровне около 3,7-4 миллиардов рублей. Половина этой суммы связана с нефтяным рынком, уменьшением размера таможенных пошлин, а также объёмов экспорта нефтепродуктов. Кроме этого, с учётом ситуации в экономике в целом (не только в Беларуси, но и во всех экономиках наблюдается спад) прогнозируем, что недополучим налог на прибыль, дивиденды от предприятий в госсобственности на сумму чуть более 2 миллиардов рублей", — цитирует БЕЛТА слова министра.

За первое полугодие дефицит государственного бюджета составил 1,4 миллиарда рублей. Доходы составили 12,8 миллиарда рублей, расходы — 14,2 миллиарда рублей.

В начале 2020 года крупные российские нефтяные компании отказались от поставок сырья в Беларусь, так как не договорились о размерах премии. Поставки возобновились только в апреле, когда мировые цены на нефть резко снизились.
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