



"Что касается оценки по итогам 2020 года, потеря доходов прогнозируется на уровне около 3,7-4 миллиардов рублей. Половина этой суммы связана с нефтяным рынком, уменьшением размера таможенных пошлин, а также объёмов экспорта нефтепродуктов. Кроме этого, с учётом ситуации в экономике в целом (не только в Беларуси, но и во всех экономиках наблюдается спад) прогнозируем, что недополучим налог на прибыль, дивиденды от предприятий в госсобственности на сумму чуть более 2 миллиардов рублей", — цитирует БЕЛТА слова министра.





За первое полугодие дефицит государственного бюджета составил 1,4 миллиарда рублей. Доходы составили 12,8 миллиарда рублей, расходы — 14,2 миллиарда рублей.





В начале 2020 года крупные российские нефтяные компании отказались от поставок сырья в Беларусь, так как не договорились о размерах премии. Поставки возобновились только в апреле, когда мировые цены на нефть резко снизились.