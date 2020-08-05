Черечень заявил, что хочет возглавить Минский моторный завод

Оно приурочено к обращению Александра Лукашенко к народу, которое состоялось 4 августа, пишет spektr.by

Лукашенко в своей речи отметил, что даст возможность нигде не работавшим кандидатам в президенты реформировать любое из белорусских предприятий.









«Если наши кандидаты или вечные эксперты-экономисты, нигде не работавшие, кроме интернет-форумов и телеграм-каналов, знают рецепт, как без социальных взрывов реформировать предприятия, я готов их не только выслушать. Более того, обещаю любому дать возможность показать себя на практике. Предприятий предостаточно — крепких, хороших, например, БАТЭ, Могилевхимволокно, Белшина, Камволь — выбирайте, идите, покажите себя, как вы умеете это делать», — подчеркнул Александр Лукашенко в своем обращении к народу.





Сергей Черечень, как бизнесмен, незамедлительно отреагировал на предложение действующего главы государства.









И написал обращение к президенту, где говорится о том, что он готов и хочет взять развитие Минского моторного завода “под свое крыло”.





И это – в независимости от исхода выборов.





«Мы готовы провести комплексный аудит (диагностику) на „Минском моторном заводе“ и дать подробное заключение о деятельности предприятия с указанием проблемных зон. На основании результатов аудита нами будут предложены рекомендации по плану мероприятий и конкретных действий для выхода предприятия из кризиса и повышения его эффективности», — заявил Сергей Черечень.



