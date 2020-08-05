Курс доллара готовится к новым рекордам

Чем ближе дата выборов президента, тем больше накаляются страсти вокруг них, и если еще недавно казалось, что курс доллара к 9 августа вырастет, но рекорд устоит, то теперь так уже не скажешь. К тому же, к внутренним проблемам Беларуси добавились внешние, в частности, обвал курса российского рубля на Московской бирже.





До максимума оставалось 15 копеек

Максимального значения курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже достигал 30 марта текущего года – 2,6023 рубля за доллар. Но уже в понедельник 3 августа курс поднялся до 2,4475 рубля. До рекорда оставалось всего 15 копеек.





Новому обвалу рубля способствовали как внешние, так и внутренние факторы.





Во-первых, белорусское правительство, которое с начала года пыталось экономить на расходах, несмотря на эпидемию, все-таки не удержалось, и начало активно тратить средства из резервов. Уже в июне текущего года расходы бюджета органов государственного управления и республиканского бюджета выросли до 6,3 млн. рублей и 3,4 млрд. рублей соответственно с 4 млрд. рублей и 1,7 млрд. рублей в мае.





При этом доходы оказались намного ниже, и в результате сформировался дефицит бюджета: 1,7 млрд. рублей в республиканском и 2,3 млрд. рублей в бюджете сектора государственного управления. Резко увеличились в июне расходы на общегосударственную деятельность, составившие 2,6 млрд. рублей. Не совсем понятно, на что тратил деньги Минфин, ведь казалось бы, должны были увеличиться затраты на социальные цели и экономику.





Впрочем, растет и зарплата. Так, средняя начисленная заработная плата в РБ в январе-июне текущего года увеличилась в реальном выражении на 8,2% – до 1 188,5 рубля. В июне она выросла в номинальном выражении по сравнению с маем на 21 рубль и достигла 1 248,9 рубля.





Таким образом, политика правительства перед выборами способствует ослаблению рубля. Впрочем, после выборов правительство снова собирается начать экономить. В проекте Концепции целевого плана развития Беларуси на 2021 год и основных макроэкономических параметров до 2023 года прогнозируется средняя заработная плата в Беларуси в текущем году на уровне 1 184 рубля, что ниже заработной платы за январь-июнь.





В то же время дефицит республиканского бюджета РБ в текущем году ожидается на уровне 5,6 млрд. рублей. Это довольно много. Но для финансирования дефицита правительство не собирается прибегать к денежной эмиссии. На эти цели планируется использовать остатки республиканского бюджета прошлых лет в сумме 3,6 млрд. рублей, а также средства от возврата гарантий в размере 1 млрд. рублей, и средства внешних государственных займов, привлекаемых для реализации инвестиционных проектов, на сумму 983 млн. рублей.





Не ожидается в текущем году проблем и с внешним долгом. Расходы бюджета на обслуживание госдолга за первое полугодие текущего года составили 1,2 млрд. рублей, а на его погашение – 2,8 млрд. рублей. Фактически бюджету погашение не стоило ничего, так как он был рефинансирован: Минфин получил 1,25 млрд. долларов за счет размещения двух выпусков еврооблигаций на внешних рынках, 0,1 млрд. долларов – за счет размещения облигаций на российском рынке, а также 0,2 млрд. долларов – валютных облигаций на внутреннем рынке. В результате на 1 июля золотовалютные резервы страны достигли 8,8 млрд. долларов.





Со стороны внешней торговли особых неприятностей также не ожидается. Правительство прогнозирует сокращение белорусского экспорта в текущем году на 13,6%, а импорта – на 13,2%, что приведет к сальдо внешней торговли РБ за год в размере минус 437 млн. долларов. Это немного, хотя и неприятно, так давление на курс рубля это будет оказывать.





Таким образом, деньги в Беларуси, никто печатать не собирается, на импорт и выплату долгов валюты хватит, и если не возникнет ажиотажный спрос на нее со стороны населения и предприятий в течение долгого периода времени, рублю ничего серьезного со стороны внутреннего рынка курсу рубля не грозит.





Россия смирилась с девальвацией рубля

Однако очередной неприятный сюрприз белорусскому рублю может преподнести российский рубль, которому опять, чего доброго девальвируется. После скачка в марте текущего года до 80 российских рублей курс доллара на Московской бирже упал ниже 70 рублей, однако в июле снова резко вырос, приблизившись к 75 рублям. По мнению российских экспертов, к этому привела покупка валюты иностранными владельцами акций российских корпораций, которые конвертируют дивиденды за 2019 год.





Кроме того, Банк России близок к завершению периода снижения своей ключевой ставки, которую 24 июля он уменьшил до 4,25% годовых. И, более того, в этот же день глава российского центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что банк не будет больше продавать валюту, полученную от продажи пакета акций Сбербанка. В мае после роста цен на нефть эти продажи, осуществляемые с марта в целях поддержки курса рубля, были приостановлены. Это решение указывает на то, что текущий курс рубля ЦБ устраивает. Руководство России в настоящее время заинтересовано в слабом рубле, так как это позволяет увеличить доходы бюджета от экспорта энергоносителей и снизить его дефицит.





Неблагоприятные для российского рубля события могут произойти и в США. Так, стратег ITI Capital Искандер Луцко считает, что курс доллара в случае победы на президентских выборах в США Джо Байдена может оказаться в интервале 73-80 рублей, и даже выше, так как США могут принять пакеты санкций в отношении России, которые они пытались ввести в связи с отравлением Скрипалей еще в 2018 году.





Впрочем, в России имеются и оптимисты. В частности, Сбербанк в последнем прогнозе прогнозирует, что средний курс доллара в текущем году составит 70-71 рубль за доллар. Но с учетом событий, которые в настоящее время проходят в США и в России, этот прогноз кажется чрезмерно оптимистичным.









Прогноз: курс на новые вершины

Таким образом, рассчитывать на стабильность российского рубля на Московской бирже не стоит. В начале августа он начал укрепляться, так как объем конвертируемых дивидендов сократился, но в сентябре ожидаются новые дивидендные выплаты. А там и до выборов президента США недалеко.





Таким образом, курс доллара в Москве, скорее всего, будет колебаться в значительных пределах. А это будет приводить и к скачкам курса российского рубля и доллара и на Белорусской валютно-фондовой бирже.





Все это значит, что достижение курсом доллара на БВФБ нового рекорда в августе или немногим позднее вполне вероятно. Беларусь, в отличие от многих других стран, почти не прибегает к денежному стимулированию экономики, то есть фундаментальных внутренних оснований для значительной девальвации нашего рубля нет, но рост спроса на валюту в период президентских выборов и некоторое время после них вполне может привести к росту курса доллара на несколько процентов. А если на это наложится очередная девальвация российского рубля в Москве, то рекорд в 2,6 рубля почти наверняка не устоит. До 3 рублей курс вряд ли поднимется, но 2,7-2,8 рубля за доллар мы вполне можем увидеть.





После стабилизации политической ситуации в РБ курс доллара на БВФБ, скорее всего, снизится. Этому будет способствовать не только экономность Минфина и Нацбанка, но и сверхмягкая денежная политика американских властей, что приведет к ослаблению американской валюты по отношению ко всем валютам.