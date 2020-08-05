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Керимов подвинул Потанина с первой строчки российского рейтинга Forbes

Сулейман Керимов занял первую строчку в российском сегменте рейтинга Forbes Real-Time.

По оперативным данным издания, капитал его семьи сегодня вырос на $1,8 млрд, до $24,9 млрд в сумме. Таким образом, он подвинул вниз экс-лидера Владимира Потанина ($24,6 млрд).

Сулейман Керимов зарабатывает в основном на добыче золота. С 2010 по 2013 год он был одним из основных акционеров крупнейшего производителя калийных удобрений — компании «Уралкалий». 

она тесно сотрудничала с «Беларуськалием» и продавала продукцию через общего трейдера — ЗАО «Белорусская калийная компания». Однако в 2013 году керимовская компания решила выйти из этого союза.

«Уралкалий» увеличил объемы выпуска продукции при одновременном снижении цен. Белорусская сторона оценила это крайне негативно. Возбуждалось уголовное дело. В Минске после встречи с премьер-министром был задержан топ-менеджер «Уралкалия» Владислав Баумгертнер. 

Он пробыл в СИЗО и под домашним арестом около трех месяцев. Затем Баумгертнера выдали России. Конфликт был исчерпан, но больше «Уралкалий» не работает с белорусскими коллегами, хотя ключевые акционеры в российской компании — это уже другие люди.

Лукашенко подверг Керимова в 2013 году резкой критике, обвинив бизнесмена в финансовых злоупотреблениях. Тогда, по словам президента, посредником в их общении выступил Михаил Гуцериев, который сейчас начал калийный бизнес в Беларуси. Также его семья владеет в нашей стране банком и другими активами.

Кроме того, было начато банкротство ЗАО «Белорусская калийная компания». Вместо него создано одноименное ОАО.
Источник: officelife
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