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Доллар опять подешевел

Белорусский рубль в среду 5 августа завершил торги укреплением к доллару.

Российский рубль и евро подорожали и, как следствие, стоимость валютной корзины выросла на 0,10%.

Курс доллара снизился на 0,0026 BYN до 2,4368 BYN/USD.

Курс евро вырос на 0,0057 BYN до 2,8821 BYN/EUR. Напомним, что на последних торгах прошлой недели курс евро подскочил до исторического максимума.

Курс российского рубля укрепился на 0,0070 BYN до 3,3288 BYN/100 RUB.

Центробанк России

На Мосбирже к 11-30 средневзвешенный курс доллара просел на 10 копеек до 73,2806 RUB/USD. Аналогичный курс евро вырос на 3 копейки до 86,53 RUB/EUR.
Источник: select.by
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