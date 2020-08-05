Доллар опять подешевел

Российский рубль и евро подорожали и, как следствие, стоимость валютной корзины выросла на 0,10%.





Курс доллара снизился на 0,0026 BYN до 2,4368 BYN/USD.





Курс евро вырос на 0,0057 BYN до 2,8821 BYN/EUR. Напомним, что на последних торгах прошлой недели курс евро подскочил до исторического максимума.





Курс российского рубля укрепился на 0,0070 BYN до 3,3288 BYN/100 RUB.





Центробанк России

На Мосбирже к 11-30 средневзвешенный курс доллара просел на 10 копеек до 73,2806 RUB/USD. Аналогичный курс евро вырос на 3 копейки до 86,53 RUB/EUR.







