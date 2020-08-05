В результате задолженность достигла 5 703,9 млн. рублей. Прирост данного параметра оказался намного меньше, чем в июне прошлого года, когда он равнялся 85,9 млн. рублей.





В то же время, задолженность населения по кредитам на финансирование недвижимости в июне текущего года увеличилась на 147,8 млн. рублей и достигла 9 257,6 млн. рублей.





В целом рублевые кредиты коммерческих банков (без учета Банка развития) экономике в июне приросли на 291,7 млн. рублей — до 28 106 млн. рублей. То есть операции с населением обеспечили немногим более половины прироста кредитного портфеля.





Кредиты банков частным предприятиям в рублях увеличились за месяц на 82,3 млн. рублей и достигли 6 937,4 млн. рублей. А задолженность по рублевым кредитам предприятиям государственной формы собственности выросла на 58,2 млн. рублей — до 5 884,5 млн. рублей.





При этом в мае указанные задолженности снижались по сравнению с апрелем, то есть ситуация начала улучшаться. Правда, рублевая задолженность небанковских финансовых организаций за июнь сократилась на 2 млн. рублей — до 227,2 млн. рублей.





Третий месяц подряд снижается задолженность частных предприятий в иностранной валюте. В июне она сократилась по сравнению с маем на 83,8 млн. долларов — до 4 200,4 млн. долларов. Сократилась и валютная задолженность небанковских финансовых организаций: на 15,7 млн. долларов — до 954,6 млн. долларов.





В то же время, государственные коммерческие предприятия продолжают смело набирать кредиты в валюте, и их задолженность за июнь выросла на 17,3 млн. долларов — до 5 495,9 млн. долларов.





Таким образом, сокращение валютной задолженности предприятий примерно компенсировало прирост рублевых кредитов.









Как это ни странно, несмотря на экономические проблемы у многих предприятий, просроченная задолженность по кредитам в июне сократилась: на 20,5 млн. рублей — до 121,9 млн. рублей. Даже в июне прошлого года, когда никакого кризиса не было, она выросла на 47,4 млн. рублей. Это указывает на то, что сейчас банки даже несколько перестарались с пролонгацией плохих кредитов.