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«Цены будут минимум на 5% ниже, чем у конкурентов». Leroy Merlin начал строить гипермаркет около Ждановичей

О том, что в Беларусь приходит один из крупнейших строительных ритейлеров мира Leroy Merlin стало известно в декабре 2018 года. И вот строительная площадка на месте бывшего авторынка «Ждановичи» ожила: уже видны масштабы будущего гипермаркета.





Leroy Merlin («Леруа Мерлен») — международная компания-ритейлер, которая специализируется на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Первый в Беларуси гипермаркет французская компания планировала открыть в марте 2020 года, однако пандемия коронавируса очевидно внесла свои коррективы — к строительству приступили совсем недавно.

Гипермаркет разместится на месте авторынка «Ждановичи».
Realt.by
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