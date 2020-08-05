















Leroy Merlin («Леруа Мерлен») — международная компания-ритейлер, которая специализируется на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Первый в Беларуси гипермаркет французская компания планировала открыть в марте 2020 года, однако пандемия коронавируса очевидно внесла свои коррективы — к строительству приступили совсем недавно.





Гипермаркет разместится на месте авторынка «Ждановичи».