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Кто нас кормит? Доля связи и информатизации в ВВП Беларуси увеличилась до 8%

За январь-июнь 2020 года по виду деятельности «Информация и связь» обеспечен темп роста валовой добавленной стоимости 110,6%.




Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, доля сектора «Связь и информатизация» в структуре ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 1,7% и составила 8,0%.

По итогам первого полугодия 2020 года выполнены установленные для Минсвязи показатели прогноза социально-экономического развития, сохранилась положительная динамика финансового состояния организаций, осуществляющих деятельность в сфере связи и информатизации.

Так, темп роста выручки от реализации по отношению к соответствующему периоду прошлого года составил 107,8%.

Чистая прибыль получена в сумме 107 млн рублей.

Рентабельность реализованной продукции составила 14,5%, рентабельность продаж – 10,7%.
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