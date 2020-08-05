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Недостроенный ТРК "Гулливер" в Минске выставлен на аукцион с понижением цены

На аукционные торги выставляется незавершенное законсервированное капитальное строение торгово-развлекательного центра "Гулливер", сообщается на сайте Единой системы электронных торгов.

Строительство многофункционального здания на улице Притыцкого в Минске остановилось в 2015 году из-за недостатка средств у застройщика. Осенью 2019 года объект был выставлен на аукцион, однако торги не состоялись из-за отсутствия покупателей. Неудачей завершились также повторные торги, проводившиеся весной текущего года.

Новый аукцион назначен на 25 августа, начальная стоимость лота снижена на 20% и составляет Br17 728 200.
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