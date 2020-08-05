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Сергей Гуриев: Плана развития экономики в Беларуси нет

Если не произойдет изменения в политических институтах Беларуси, то мы знаем, как будет устроено экономическое развитие. Будет стагнация.


Об этом на Youtube канале Belarus 2020 в интервью белорусскому экономисту Сергею Чалому рассказал российский ученый-экономист, бывший главный экономист  Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), президент Центра экономических и финансовых исследований и разработок РЭШ, профессор экономики парижской Школы политических наук (Sciences Po) Сергей Гуриев.

Thinktanks.by приводит небольшую цитату из данного интервью:

-  Элита, в том числе президент, заинтересованы в сохранении статус-кво. У них нет видения быстрого экономического роста. Они хотели бы, чтобы их продолжали финансировать то Запад, то Россия. И они продолжают петлять между этими двумя полюсами, говоря о том, что у нас многовекторная внешняя политика. Но плана развития экономики в Беларуси нет. И в этом смысле, когда вам говорят, что есть неопределенность – это правда. Но есть также и определенность -  если не будет изменения в политических институтах Беларуси, то мы знаем, как будет устроено экономическое развитие. Будет стагнация. И так или иначе, рано или поздно этот режим сменится.  И придется проводить реформы. Чем дольше вы откладываете реформы, тем болезнее они будут происходить.

С другой стороны, надо, конечно, помнить, что это не Египет и не Ливия. Сколько бы ни был во власти тот или иной режим, Беларусь - рядом с Европой, Беларусь – часть Европы и, конечно же, Беларусь – это очень образованная страна.  И поэтому здесь изменения будут происходить так, как они происходили в Центральной и Восточной Европе, а не так, как они происходили, условно говоря, в Ливии или Египте.

Поэтому я бы не стал сильно переживать о том, что у нас нет людей, мы не знаем, как реформировать.  Во-первых, есть пример Центральной и Восточной Европы, во-вторых, есть много людей,  то есть нехватки кадров Беларусь испытывать не будет. Здесь, конечно, определенность есть. Но лучше такая неопределенность, чем определенность стагнации, деградации и отставания.
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