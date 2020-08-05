«Люди могут решить, будто им обещают, что жизнь станет в два раза лучше, хотя об этом никто не говорит»

Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб констатирует, что из этих обещаний «совершенно непонятно, что именно собрались повышать».





— Прежние обещания имели более конкретную форму. Когда-то нам усиленно обещали 500 долларов, потом вспомнили про дедолларизацию и стали обещать 1000 рублей. Сейчас не прозвучало ни конкретных цифр, ни валюты, — поясняет Вадим Иосуб. — Можно попытаться додумать, что именно имелось в виду: например, что через пять лет мы будем получать 2000 рублей вместо 1000 рублей. Но эта цифра ничего не говорит о том, станут белорусы богаче или беднее, потому что совершенно непонятно и непредсказуемо, какими за эти пять лет будут инфляция и девальвация.









По мнению эксперта, понятнее было бы, если бы речь шла о двукратном росте не номинальной, а реальной зарплаты.





— Реальная зарплата учитывает еще и инфляцию. Соответственно, рост реальной зарплаты в два раза означает, что через пять лет белорус сможет купить в два раза больше товаров и потребить в два раза больше услуг, чем сейчас. Но мы не можем сказать, сколько сможет потребить белорус с увеличившейся в два раза номинальной зарплатой через пять лет. Очевидно, что это не будет в два раза больше, чем сейчас. Может быть, будет столько же, а может, и меньше.





Этого сегодня никто гарантировать не может. Обещание увеличить зарплату в два раза рассчитано на людей, которые не будут особо задумываться и решат, будто им обещают, что они будут жить в два раза лучше чем сейчас, хотя на самом деле это обещание ни о чем таком не говорит.





Если говорить о росте номинальных, а не реальных зарплат, то, по мнению Вадима Иосуба, «способов добиться этого, не включая печатный станок, не видно».





— Но на самом деле нельзя однозначно утверждать, что за этим обещанием есть какие-то намеки на дальнейшее будущее, хорошее либо плохое, — подчеркивает эксперт. — Основная его идея — это популизм накануне выборов, о котором после выборов можно будет забыть, высказывание из серии «обещать не значит жениться». Какой-то глубокой мысли я бы здесь не искал.





«Можно было бы обсудить план действующего президента по повышению зарплат, если бы он намекнул, какой у него план»

— О таком повышении зарплат в пятилетней перспективе можно говорить в двух ситуациях. Первая — когда этот рост уже есть, и мы анализируем, куда приведет этот тренд. Но это не случай Беларуси, поскольку наш тренд за последнее десятилетие — отсутствие роста, — рассуждает старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский. — Соответственно, для нас больше актуален второй вариант: чтобы был рост зарплат, нужны серьезные изменения в экономике, которые избавили бы ее от накопленных структурных проблем. Рост в два раза за пять лет — это примерно по 15% в год. Откуда должны взяться эти 15%, пока абсолютно непонятно.





В качестве примера одной из возможных реформ, которые могли бы поспособствовать росту зарплат, Лев Львовский называет изменение подхода к управлению госсобственностью и государственными предприятиями.









— И это не обязательно приватизация. Например, в Китае государство не проводило масштабную приватизацию, но при этом госпредприятия действуют и управляются как обычные частные предприятия, государство не вмешивается в их работу, но получает их доходы. Еще одной мерой могла бы стать реструктуризация самих отраслей экономики и рынка труда. Сейчас у нас очень много людей занято в секторах с низкой производительностью: сельском хозяйстве, неэффективных промышленных предприятиях.





Правительство утверждает, что поддержание занятости на этих предприятиях отчасти является социальной функцией государства, но это не сможет привести к повышению производительности и, следовательно, росту зарплат. Это возможно в том случае, если занятость в неэффективных отраслях будет сокращаться, а в секторах с высокой производительностью, вроде IT, нефтепереработки или сферы услуг, — расти.





Тем не менее, по мнению Льва Львовского, реально идти на серьезные структурные реформы действующая власть не готова.





— Главная проблема в том, что это заявление о повышении зарплат в два раза не базируется буквально ни на чем. Президент ничего не говорит о том, что государство собирается менять структуру экономики и свою экономическую политику, чтобы обеспечить этот рост, — отмечает эксперт. — Мы могли бы обсудить план действующего президента по повышению зарплат, если бы он нам намекнул, какой у него план.





Сейчас многие обвиняют оппозицию в том, что она идет на выборы без экономической программы, но ведь и президент идет на выборы без экономической программы. Точнее, с консервативной программой, предполагающей в первую очередь сохранение уже достигнутого, из которой при этом должен получиться рост зарплат на 15% в год.





При президенте Лукашенко были составы правительства, которые намекали нам на какие-то реформы. Но нынешнее правительство вряд ли можно назвать правительством реформаторов, и сам президент, по его словам, назначил правительство до выборов, чтобы люди видели, с какой командой он идет на новый срок.





Из этого можно сделать вывод, что какие-то глобальные реформы пока не планируются. Потому и странно слышать заявления о каком-то серьезном рывке.