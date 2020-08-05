











В первом полугодии 2020 года произошло резкое снижение нефтяных цен. По сравнению с началом года падение цен составило более 30%. Это отразилось в снижении цен на бензин почти во всех странах Европы. Однако в Беларуси бензиновые цены в первые 6 месяцев текущего года, вне рыночной логики, наоборот, выросли.





В результате, если Беларусь в рейтинге доступности бензина в Европе, составляемом РИА "Рейтинг", по итогам 2019 года занимала 29- место или 4-е место с конца (хуже дела обстояли лишь в Латвии, Болгарии и Украине), то теперь страна оказалась на 31-й позиции из 32-х европейских государств. Хуже дела с доступностью автомобильного топлива обстоят лишь в скованной военным конфликтом Украине.





При этом за последние 6 месяцев Беларусь стала лидером по росту цен на бензин в Европе и СНГ.





По подсчетам специалистов, в Беларуси на среднюю зарплату можно приобрести 600 литров бензина.





Лидером рейтинга стал Люксембург. Жители этой страны могут приобрести на свои средние зарплаты около 3,2 тысячи литров бензина. На второй позиции - Норвегия с 2,6 тысячами литров. В первую пятерку рейтинга входят также Австрия, Ирландия и Великобритания. Жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 2,3 тысяч литров бензина.





Россия заняла в рейтинге двадцатое место.



