+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Дефолт в Аргентине: власти договорились с кредиторами о списании госдолга

Власти оказавшейся в состоянии дефолта Аргентины договорились с кредиторами о реструктуризации задолженности. Значительная часть госдолга при этом была списана.

Об этом 4 августа сообщило министерство экономики в Буэнос-Айресе. По данным ведомства, соглашение было достигнуто с тремя группами кредиторов. Его детали пока не разглашаются, передает DW.

Ранее сообщалось, что переговоры с кредиторами аргентинского правительства, среди которых, в частности, были компании по управлению активами BlackRock и Ashmore, зашли в тупик. При этом речь шла о реструктуризации долгов объемом 65 миллиардов долларов. Международный валютный фонд (МВФ) называл возможное списание задолженности Аргентине неприемлемым.

Общий объем задолженности Аргентины на конец 2019 года составлял 323 миллиарда долларов. В ночь на 23 мая Аргентина оказалась в состоянии технического дефолта после истечения срока выплаты около 500 миллионов долларов США в виде процентов по трем выпускам государственных облигаций. Это девятый дефолт в истории Аргентины.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
О чём не скажет Тихановская и промолчит Лукашенко?
Лев Марголин
УЧАСТКОВЫЕ КОМИССИИ КАК СИЛЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Павел Знавец
О выступлении Лукашенко. Свежее впечатление.
Петр Рудковский
Ксяндзы і выбары
Игорь Драко
Лузеры, снимайтесь в пользу Светы! Иначе вам конец
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, как для наемников Вагнера...
Никита Ванин
Поздно, слишком поздно…


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]