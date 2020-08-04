В Беларуси не будет приватизации земли

"Мы никогда не пойдем на приватизацию земель сельскохозяйственного назначения", - сказал Лукашенко в ходе послания парламенту и народу во вторник в Минске.





По словам главы государства, в приватизации земель нет никакой необходимости. "Любому желающему предлагается аренда", - пояснил он.





"А резать землю на куски и раздавать, отдавать отдельным дельцам никто не даст", - подчеркнул Лукашенко, цитирует interfax.by



