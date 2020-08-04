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В Беларуси не будет приватизации земли

В Беларуси не будет приватизироваться земля сельскохозяйственного назначения, заявил президент страны Александр Лукашенко.

"Мы никогда не пойдем на приватизацию земель сельскохозяйственного назначения", - сказал Лукашенко в ходе послания парламенту и народу во вторник в Минске.

По словам главы государства, в приватизации земель нет никакой необходимости. "Любому желающему предлагается аренда", - пояснил он.

"А резать землю на куски и раздавать, отдавать отдельным дельцам никто не даст", - подчеркнул Лукашенко, цитирует interfax.by
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