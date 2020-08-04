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Минэнерго подтверждает: БелАЭС запустят в ближайшие дни

Операции по физическому пуску первого энергоблока Белорусской атомной электростанции начнутся в ближайшие дни, сообщает Министерство энергетики.

 
"Начало операций по физическому пуску первого энергоблока Белорусской АЭС планируется в ближайшие дни", сообщила пресс-секретарь Министерства энергетики Ольга Козлович.

"Подготовлены технологические системы и оборудование для начала физического пуска, проведены их испытания, персонал БелАЭС подготовлен и прошел необходимые тренировки для выполнения операций по загрузке топлива", - проинформировала Ольга Козлович.

Физический пуск энергоблока начинается с загрузки ядерного топлива в активную зону реактора. Всего в реактор будет загружено 163 тепловыделяющих сборки с последующим включением главных циркуляционных насосов для разогрева теплоносителя первого контура реакторной установки до проектных параметров.

После этого осуществляется вывод реактора на минимальный контролируемый уровень (начало цепной реакции) с проведением необходимых испытаний и постепенным повышением уровня мощности реакторной установки.

Физпуск является одним из ключевых этапов проекта по вводу энергоблока в эксплуатацию. Главная его задача - подтвердить надежность и безопасность работы энергоблока на проектных параметрах, передает belta.by

Ранее о физическом пуске БелАЭС в пятницу с участием "высоких гостей" из Минска сообщил источник радио "Свабода"
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