Лукашенко и из запуска БелАЭС устроит пиар-акцию?





"На этом торжестве будут присутствовать делегации высокого уровня и журналисты, приглашенные исключительно белорусской стороной. Белорусское правительство организует все это мероприятие, на этот раз "Росатом" не сможет пригласить прессу со своей стороны".





"Росатом будет проводить так называемый "энергетический" пуск станции приблизительно через 90 дней, теоретически ближе к Новому году", — сообщили источники в компании, но также добавили, что участие в этом мероприятии будет зависеть от эпидемической ситуации и согласия белорусских властей.





Официального подтверждения даты "физического пуска" Белорусской АЭС пока нет ни от руководства "Росатома", ни от дирекции БелАЭС.









Начальник отдела информации и общественных связей БелАЭС Эдуард Свирид в беседе с корреспондентом Свабоды сказал, что «первый раз слышит о таких планах».





В московской штаб-квартире "Росатома" также отметили, что на 7 августа в их календаре "ничего не запланировано".





Однако ранее сообщалось о возможном пуске в первой декаде августа.