Доллар сдал

Курс доллара упал на 0,0081 BYN до 2,4394 BYN/USD и оставил максимум за 81 день.





Курс евро снизился лишь на 0,0007 BYN до 2,8764 BYN/EUR. Европейская валюта дешевеет уже второй раз, а на последних торгах прошлой недели её курс подскочил до исторического максимума.





Курс российского рубля вырос сразу на 0,0221 BYN до 3,3218 BYN/100 RUB и покинул минимум за три месяца.





Итоги июля 2020

Июль белорусский рубль завершил обвалом к евро и ослаблением к доллару. Российский рубль по итогам месяца существенно подешевел:





курс доллара +0,0252 BYN (+1,04%);

курс евро +0,1919 BYN (+7,09%);

курс российского рубля −0,1067 BYN (−3,12%);

корзина валют +0,10%.





Центробанк России

На бирже в Москве к 11-30 средневзвешенный курс доллара обвалился на 78 копеек до 73,3806 RUB/USD и покинул максимум за три месяца. Аналогичный курс евро упал на 77 копеек до 86,46 RUB/EUR.





Итоги июля 2020 на валютном рынке России

Российский рубль по итогам месяца существенно девальвировался:





курс доллара вырос на почти на 3 рубля (+4,24%);

курс евро подскочил на 8,3 рубля (+10,5%).



