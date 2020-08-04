Доллар сдал
Белорусский рубль завершил торги на бирже во вторник укреплением к евро и доллару. Российский рубль существенно подорожал и потянул за собой стоимость корзины валют, значение которой выросло на 0,24%.
Курс доллара упал на 0,0081 BYN до 2,4394 BYN/USD и оставил максимум за 81 день.
Курс евро снизился лишь на 0,0007 BYN до 2,8764 BYN/EUR. Европейская валюта дешевеет уже второй раз, а на последних торгах прошлой недели её курс подскочил до исторического максимума.
Курс российского рубля вырос сразу на 0,0221 BYN до 3,3218 BYN/100 RUB и покинул минимум за три месяца.
Итоги июля 2020
Июль белорусский рубль завершил обвалом к евро и ослаблением к доллару. Российский рубль по итогам месяца существенно подешевел:
курс доллара +0,0252 BYN (+1,04%);
курс евро +0,1919 BYN (+7,09%);
курс российского рубля −0,1067 BYN (−3,12%);
корзина валют +0,10%.
Центробанк России
На бирже в Москве к 11-30 средневзвешенный курс доллара обвалился на 78 копеек до 73,3806 RUB/USD и покинул максимум за три месяца. Аналогичный курс евро упал на 77 копеек до 86,46 RUB/EUR.
Итоги июля 2020 на валютном рынке России
Российский рубль по итогам месяца существенно девальвировался:
курс доллара вырос на почти на 3 рубля (+4,24%);
курс евро подскочил на 8,3 рубля (+10,5%).
Источник: select.by
13:51 04/08/2020
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