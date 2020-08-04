Практически весь дефицит был сформирован в июне: дыра в республиканском бюджете за месяц составила 1,7 млрд. рублей, а в бюджете сектора государственного управления — 2,3 млрд. рублей.





С профицитом, равным 0,1 млрд. рублей, за полугодие был исполнен только бюджет Фонда социальной защиты.





Как сообщили в Министерстве финансов РБ, доходы бюджета сектора государственного управления за полугодие составили 24,22 млрд. рублей, а республиканского бюджета — 10,3 млрд. рублей. В июне доходы указанных бюджетов достигли 3,9 млрд. рублей и 1,6 млрд. рублей соответственно, что существенно превысило аналогичные показатели мая (2,9 млрд. рублей и 1,1 млрд. рублей).





Но расходы увеличивались быстрее доходов. За январь—июнь 2020 года из бюджета сектора государственного управления было потрачено 26,36 млрд. рублей, а из республиканского бюджета — 12,1 млрд. рублей. В июне расходы составили 6,3 млн. рублей и 3,4 млрд. рублей соответственно. Это намного больше, чем в мае, когда данные параметры равнялись 4 млрд. рублей и 1,7 млрд. рублей соответственно.





Таким образом, увеличение дефицита бюджетов в июне было вызвано, в значительной степени, ростом расходов.





Резко увеличились в июне расходы на общегосударственную деятельность, составившие 2,6 млрд. рублей, и это при том, что за пять предшествовавших месяцев они равнялись 3,5 млрд. рублей.





Расходы на финансирование национальной экономики за полугодие достигли 2,5 млрд. рублей, а на финансирование социальной сферы — 8,6 млрд. рублей. Расходы Фонда социальной защиты населения за пол года составили 8,4 млрд. рублей.





При этом задолженность по налогам и сборам в июне сократилась до 129,6 млн. рублей со 135,9 млн. рублей на конец мая.





Республиканский бюджет за полугодие был исполнен всего на 41% от плана на год. Поступления НДС в январе—июне достигли 6,0 млрд. рублей, налога на прибыль — 0,8 млрд. рублей, акцизов — 1,4 млрд. рублей.





Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 1,5 млрд. рублей. Больше всего недополучено налога на прибыль и доходов от внешнеэкономической деятельности.



