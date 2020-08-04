Денег нет: дефицит госбюджета достиг 1,8 млрд. рублей и это только начало
По итогам первой половины текущего года расходы республиканского бюджета превысили доходы на 1,8 млрд. рублей, а бюджета сектора государственного управления — на 2,14 млрд. рублей.
Практически весь дефицит был сформирован в июне: дыра в республиканском бюджете за месяц составила 1,7 млрд. рублей, а в бюджете сектора государственного управления — 2,3 млрд. рублей.
С профицитом, равным 0,1 млрд. рублей, за полугодие был исполнен только бюджет Фонда социальной защиты.
Как сообщили в Министерстве финансов РБ, доходы бюджета сектора государственного управления за полугодие составили 24,22 млрд. рублей, а республиканского бюджета — 10,3 млрд. рублей. В июне доходы указанных бюджетов достигли 3,9 млрд. рублей и 1,6 млрд. рублей соответственно, что существенно превысило аналогичные показатели мая (2,9 млрд. рублей и 1,1 млрд. рублей).
Но расходы увеличивались быстрее доходов. За январь—июнь 2020 года из бюджета сектора государственного управления было потрачено 26,36 млрд. рублей, а из республиканского бюджета — 12,1 млрд. рублей. В июне расходы составили 6,3 млн. рублей и 3,4 млрд. рублей соответственно. Это намного больше, чем в мае, когда данные параметры равнялись 4 млрд. рублей и 1,7 млрд. рублей соответственно.
Таким образом, увеличение дефицита бюджетов в июне было вызвано, в значительной степени, ростом расходов.
Резко увеличились в июне расходы на общегосударственную деятельность, составившие 2,6 млрд. рублей, и это при том, что за пять предшествовавших месяцев они равнялись 3,5 млрд. рублей.
Расходы на финансирование национальной экономики за полугодие достигли 2,5 млрд. рублей, а на финансирование социальной сферы — 8,6 млрд. рублей. Расходы Фонда социальной защиты населения за пол года составили 8,4 млрд. рублей.
При этом задолженность по налогам и сборам в июне сократилась до 129,6 млн. рублей со 135,9 млн. рублей на конец мая.
Республиканский бюджет за полугодие был исполнен всего на 41% от плана на год. Поступления НДС в январе—июне достигли 6,0 млрд. рублей, налога на прибыль — 0,8 млрд. рублей, акцизов — 1,4 млрд. рублей.
Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 1,5 млрд. рублей. Больше всего недополучено налога на прибыль и доходов от внешнеэкономической деятельности.
По прогнозам властей по итогам года дефицит госбюджета составит 5,6 млрд рублей, при запланированных доходах в 21,2 млрд и это беспрецедентная ситуация в истории страны!
Источник: select.by
11:27 04/08/2020
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