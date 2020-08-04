Карягин: Реальных мер поддержки бизнеса в Беларуси просто нет





Такое мнение в комментарии газете «Белорусы и рынок» высказал председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин.





По его оценке, поддержкой правительства в связи с пандемией коронавируса — дотациями, скидками по аренде — воспользовались 3,4 тыс. предпринимателей. А применение мер поддержки, даже таких незначительных, предусмотрено только до конца августа.





— Такая поддержка — на грани статистической погрешности. Мы понимаем, что денег в стране нет, и, главное, нет желания оказать поддержку, — отметил лидер предпринимателей. — Существует механизм получения субсидий для выплаты заработной платы. Установлен минимальный размер зарплаты для начисления субсидии: предприниматели могут обратиться за ней, если их зарплата от 400 рублей, а у нас во многих бизнесах, особенно в Брестской и Гродненской областях — 250-300 рублей, и в этом случае субсидия не положена. Чиновники даже не представляют, что их зарплаты сегодня значительно больше того, что зарабатывают в частных структурах. Наверное, Беларусь единственная страна в регионе, где реальных мер поддержки просто нет.









Сейчас мы разработали Манифест Республиканской конфедерации предпринимателей, это фактически программа развития предпринимательства на 2020—2030 годы в Беларуси, программа опережающего развития, а не догоняющего, потому что мы все время оказываемся догоняющими. Манифест — это наше выражение взглядов, мнений о путях развития экономики, независимой Беларуси, призыв к ускоренному опережающему развитию.





Если общество, бизнес и власть будут консолидированы, мы можем выработать такие подходы, которые позволят нам вовлечь в экономические интересы страны каждого человека, платить людям по 3-5 тыс. евро, считает Владимир Краягин. Сейчас конфедерация знакомит с Манифестом правительство, штабы кандидатов в президенты.