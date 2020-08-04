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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Из Белгазпромбанка ушли практически все юрлица

Появились слухи о том, что из Белгазпромбанка массово уходят юридические и физические лица. А один из крупнейших клиентов БГПБ — «Газпром трансгаз» — перешел в ВТБ с конца июля. В весе клиентов у Белгазпромбанка он занимал около 40%. Всего, по мнению экспертов, знакомых с работой банка, из БГПБ ушло около 80% юрлиц. В основном они перешли в ВТБ.


«Сейчас никакого смысла оставаться в банке у тех, кто реально в бизнесе, нет. Банк, можно сказать, встал», — говорит источник Office Life.

По данным источников Office Life, первыми стали досрочно забирать свои вклады физлица. После истории со вскрытием ячеек люди стали забирать свои вложения, не дожидаясь выплат по ним процентов. Это подтверждает и отчетность банка, говорит один из экспертов Office Life. Так, по итогам II квартала у банка непропорционально выросли доходы — из-за невыплат процентов по вкладам, которые забирались гражданами.

Ранее глава временной администрации БГПБ Надежда Ермакова говорила о том, что основные акционеры БГПБ — «Газпром» и Газпромбанк — не идут на контакт. Это подтверждает версию экспертов о том, что собственники БГПБ закрыли лимиты и Газпромбанк перестал поддерживать БГПБ. А это значит, что БГПБ сейчас держится только на линии, которую выделил Нацбанк. Как полагают некоторые эксперты, возможно, Белгазпромбанк будет выкуплен одним из банков — и им может стать ВТБ.
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