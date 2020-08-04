+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Информация о закрытии MINIMAХ подтверждается: магазины исчезают из реестра

Данные источников Office Lifе, которые ранее сообщали о закрытии сети магазинов Minimaх, подтверждаются записями в Торговом реестре. С начала года сеть открыла три точки, но закрыла 31.

Ранее основной владелец сети Валентин Байко не стал давать комментариев нашей редакции по поводу судьбы этих магазинов, основной ассортимент которых — одежда.

Не так давно в реестре было 46 магазинов сети. Сейчас там числится только 31. Как отмечено выше, столько же закрыто с начала года.

Сеть связана с «Конте Спа», где по данным на 2017 год доля Валентина Байко составляла 40%, его брата Дмитрия — 41%, их партнера Ричарда Шереля — 18%.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
О выступлении Лукашенко. Свежее впечатление.
Петр Рудковский
Ксяндзы і выбары
Игорь Драко
Лузеры, снимайтесь в пользу Светы! Иначе вам конец
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, как для наемников Вагнера...
Ольга Карач
ОСТАЛАСЬ НЕДЕЛЯ до ухода Лукашенко: что нужно...
Никита Ванин
Поздно, слишком поздно…
Тацяна Грачанікава
Тюрьма не больница. Советы бывшей арестантки


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]