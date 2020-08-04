Ранее основной владелец сети Валентин Байко не стал давать комментариев нашей редакции по поводу судьбы этих магазинов, основной ассортимент которых — одежда.





Не так давно в реестре было 46 магазинов сети. Сейчас там числится только 31. Как отмечено выше, столько же закрыто с начала года.





Сеть связана с «Конте Спа», где по данным на 2017 год доля Валентина Байко составляла 40%, его брата Дмитрия — 41%, их партнера Ричарда Шереля — 18%.