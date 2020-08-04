Информация о закрытии MINIMAХ подтверждается: магазины исчезают из реестра
Данные источников Office Lifе, которые ранее сообщали о закрытии сети магазинов Minimaх, подтверждаются записями в Торговом реестре. С начала года сеть открыла три точки, но закрыла 31.
Ранее основной владелец сети Валентин Байко не стал давать комментариев нашей редакции по поводу судьбы этих магазинов, основной ассортимент которых — одежда.
Не так давно в реестре было 46 магазинов сети. Сейчас там числится только 31. Как отмечено выше, столько же закрыто с начала года.
Сеть связана с «Конте Спа», где по данным на 2017 год доля Валентина Байко составляла 40%, его брата Дмитрия — 41%, их партнера Ричарда Шереля — 18%.
09:16 04/08/2020
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