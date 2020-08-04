







Как сообщает CNN, компания вместо 1 000 000 устройств хочет произвести 5 000 000. Причина – высокий интерес среди потенциальных клиентов. По данным компании, только в США почти 700 тысяч человек заинтересованы предстоящим запуском проекта.





В ближайшее время стартует закрытое бета-тестирование сервиса, а до конца года он начнет предоставлять доступ в интернет пользователям в северной части США и на юге Канады. В 2021 году зону покрытия расширят, и она будет охватывать едва ли не весь мир.