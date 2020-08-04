SpaceX хочет в разы увеличить число терминалов интернет-сервиса Starlink
Компания SpaceX, которая создает спутниковый интернет-сервис Starlink, обратилась к американским властям с просьбой дать разрешение на выпуск большего числа пользовательских терминалов.
Как сообщает CNN, компания вместо 1 000 000 устройств хочет произвести 5 000 000. Причина – высокий интерес среди потенциальных клиентов. По данным компании, только в США почти 700 тысяч человек заинтересованы предстоящим запуском проекта.
В ближайшее время стартует закрытое бета-тестирование сервиса, а до конца года он начнет предоставлять доступ в интернет пользователям в северной части США и на юге Канады. В 2021 году зону покрытия расширят, и она будет охватывать едва ли не весь мир.
08:32 04/08/2020
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