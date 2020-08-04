Минсельхозпрод: Урожайность зерновых в Беларуси выше прошлогодней









"Зерновые сегодня убраны с более чем 40% площадей. Намолочено 3,39 млн т зерна при средней урожайности 38,4 ц/га. Урожайность выше уровня прошлого года (на аналогичную дату было 32,5 ц/га. - Прим.). Первенство в уборке - у сельхозпредприятий Брестской области (практически 60%). В этом же регионе наготовили больше всего зерна на данный момент - свыше 840 тыс. т при урожайности 41,7 ц/га. Но самая высокая урожайность сегодня у сельхозпредприятий Гродненской области - более 50 ц/га", - сказал Владимир Гракун.





Замминистра отметил важность технологий для получения хорошего урожая зерновых и заготовки кормов. Необходимо в оптимальные сроки проводить сев, вносить минеральные удобрения, выполнять защитные мероприятия, качественно заготавливать. "Сейчас мы плюсуем к прошлому году 2,67 ц кормовых единиц на одну условную голову скота. Кроме того, на эту дату заготовлено больше сенажа, чем в 2019-м", - отметил он.





Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 41,5% от плана. Силоса планируется заготовить почти 19,2 млн т, сенажа - 12,6 млн т (в том числе в полимерную упаковку 1,1 млн т), сена - 1,01 млн т.