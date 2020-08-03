Владельцем компании «Янгпур», имеющей лицензию на добычу углеводородов в Ямало-Ненецком автономном округе, белорусское государство стало в 2013 году, пишет Завтра твоей страны. Тогда компания «Белоруснефть-Сибирь», входящая в госхолдинг «Белоруснефть» и занимающаяся на российском рынке оказанием сервисных услуг в нефтедобыче, приобрела на электронном аукционе 100% акций «Нефтяной компании «Янгпур». Их продавцом выступила «Группа ВТБ», которой этот актив достался от бывшего топ-менеджера «Сибнефти» Федора Хорошилова, не сумевшего выполнить свои обязательства по кредиту.





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Белорусы заплатили за акции «Янгпур» 3,575 млрд российских рублей, что по тогдашнему курсу составляло более чем 110 млн долларов. В течение 2014-2017 годов объем выручки компании не превышал 2-3 млрд. российских рублей, но последние два года инвестиции начали окупаться быстрее. По итогам 2018 года «Янгпур» продала нефти и газа на сумму 5,2 млрд российских рублей и заработала почти 575 млн российских рублей чистой прибыли. По недавно опубликованным результатам 2019 года выручка компании выросла до 6,8 млрд российских рублей, а чистая прибыль — почти до 760 млн российских рублей.





По сравнению с 2014 годом доходность «Янгпура» увеличилась почти в 3,7 раза. Правда, в этом году, по прогнозам экспертов, нефтяникам в России трудно рассчитывать на положительную динамику – отрасль функционирует в условиях обвала мировых цен на нефть и экономической рецессии, вызванной пандемией корнавируса.









Это отразится и на нефтепереработчиках. У белорусских компаний на российском рынке проблемы начались еще в прошлом году. Созданная в 2012 году для продвижения белорусских нефтепродуктов «Европейская трейдинговая компания» (дочка Белорусской нефтяной компании) потеряла в прошлом году и в выручке, и в чистой прибыли. Согласно отчету ЕТК, ее выручка сократилась почти на 20% (до 7,4 млрд российских рублей), а чистая прибыль на 15% (до 28,5 млн российских рублей).



